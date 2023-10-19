الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هالة صدقي: موقف مصر مشرف تجاه القضية الفلسطينية

هالة صدقي
هالة صدقي

عبرت الفنانة هالة صدقي عن دعمها الكامل لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حول القضية الفلسطينية.

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وتعليقا على الوضع الراهن، قالت لـ"الدستور": "بحترم جدا كل قرارات الرئيس حاليا لأنها في النهاية قرارت لصالح بلادي المنهكة اقتصاديا، والتي تتحمل مخاطر على كل حدودها، 
موقف مصر مشرف وله أبعاد سياسية وأهمها الحفاظ على أرض وهوية الشعب الفلسطيني العزيز".

وفي وقتٍ سابق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية.

وأضاف البيان: "إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

الفنانة هالة صدقي النجمة هالة صدقي هالة صدقي زوج هالة صدقي هالة صدقي مع منى الشاذلي

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