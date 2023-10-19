الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

نادية مصطفى: أثق فى قرارات الرئيس السيسى بشأن القضية الفلسطينية

ناديه مصطفى
ناديه مصطفى

أعلنت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قرارته تجاه مصر والقضية الفلسطينية.

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وقالت نادية مصطفى في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"أعلن ثقتى وتأييدى ودعمى الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، في ما يتخذه من قرارات لحفظ أمان مصر ودعم القضيه الفلسطينية، ومساندة اخواتنا الفلسطينين على الأرض المحتلة".

نقابة المهن التمثيلية تدعم فلسطين

وفي وقتٍ سابق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا، لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية.

وأضاف البيان أن "موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصري، وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضي المصرية، أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان: "استنادًا إلى قناعتنا التامة وقناعة كل جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل العربى أيضًا، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحمل اللبس أو التأويل من كل أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية، خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

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