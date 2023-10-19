عبير صبرى: مصر داعمة للقضية الفلسطينية من البداية ودعاؤنا لهم ليل نهار

عبرت الفنانة عبير صبري عن دعمها الكامل لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، والتي تشغل بال المصريين في كل وقت، لافتة إلى سعادتها بما يفعله الرئيس لصالح فلسطين ولصالح مصر.

عبير صبري تؤكد: موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح

وقالت "عبير"، في تصريح لـ "الدستور": "موقف مصر واقعي ووطني من القضية الفلسطينية، لا يمكننا أن نسلم سيناء لأي كان، فقد دفعنا الثمن كثيرًا وفقدنا رجالنا وشبابنا في حربين مع إسرائيل، ويُتم الأطفال وترملت النساء وبكت الأمهات لفقد رجال الجيش المصري، زوج وابن وأب في الحرب، وقتل الأطفال في بحر البقر، وعانى الشعب سنوات من الشقاء تحملًا للحروب في ٦٧ و ٧٣، ثم معاهدة السلام لبناء مصر وحقن دماء شبابها وأهلها".

وتابعت: "يأتي الآن من يريد أخذ سيناء بهذه السهولة، هذا كلام مرفوض، ومرفوض جر مصر للحرب عندما تنتقل غزة وحماس وكل المنظمات الفلسطينية إلى أرضنا، ولكن بالطبع موقف مصر أيضًا عظيم لمحاولتها وضع حلول سلمية مع الجانبين، ووقف القصف، وإرسال المساعدات، وتشجيع الشعب المغلوب على أمره على الصمود، وعدم ترك أرضه، وإلا فإن قضيته ستضيع، وسيضيع وطنه ببلطجة الاحتلال وعدوانه".

واختتمت قائلة: "ربنا يكون في عونهم ينجيهم وينتقم من إسرائيل وأمريكا وكل من يعاونهم".

كانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة، وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقة والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي".

وأضاف البيان: "أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري، وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".