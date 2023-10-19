الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

أشرف زكى لـ"الدستور": ندعم قرارات الرئيس السيسى.. والقضية الفلسطينية فى قلوبنا

أشرف زكى
أشرف زكى

أعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، عن غضبه الشديد مما يحدث في فلسطين من قتل للمدنيين وخاصة الأطفال، وذلك على خلفية الأحداث الدموية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية مؤخرًا.

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وقال أشرف زكي، لـ"الدستور"، إن القضية الفلسطينية دائمًا ما تشغل بال كل مصري منذ قديم الأزل، لافتًا إلى أن مصر قيادةً وشعبًا تتبنى القضية وتقف بجانبها بكل ما تستطيع أن تفعله، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أظهر للعالم كله كم الدعم المصري الكبير الذي نبعثه لأشقائنا هناك.

وأشار زكي إلى أن النقابة جددت قرار منع الفنانين المصريين بإقامة أي أعمال فنية مع الكيان الصهيوني ومن يخالف ذلك يتم شطبه من النقابة، وجرى شطب بعض الناس خلال السنوات الماضية التي عملت أو أقامت بعض الأعمال الفنية مع الكيان الصهيوني.

نقابة الممثلين تؤيد الرئيس السيسي

وفي وقتٍ سابق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية.

وأضاف البيان: "إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان: "استنادًا إلى قناعتنا التامة وقناعة كل جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل العربى أيضًا، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحمل اللبس أو التأويل من كل أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

وختم البيان: "نؤكد جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائمًا وأبدًا في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة"، كما أصدر اتحاد النقابات الفنية بيانًا أيضًا يؤكد ذلك".

أشرف زكي أشرف زكى بالسبحة أشرف زكي رئيس الأكاديمية أشرف زكي نقيب أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

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