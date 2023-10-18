أشرف زكى: أفوض الرئيس السيسى لحماية مصر من المخطط الصهيونى

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفويضه للرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة تهديد أمن مصر.

جاء ذلك في منشور عبر صفحته الشخصية “إنستجرام” تعقيبًا على الأحداث، خاصةً بعد الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال العزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

وكتبت الفنان أشرف زكي:

"أفوض أنا أشرف ذكي عمار

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يلي:

1- حماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وإنهاء مسيرة سلام استمرت عقودا.

2- حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية.

3- حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم "فلا أرض بلا شعب".

4- حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.