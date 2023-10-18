الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المهن التمثيلية": نثمن تصريحات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع فى قطاع غزة

نقابة المهن التمثيلية
نقابة المهن التمثيلية

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي،، حول تطورات الأوضاع في غزة، خاصة بعد قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني.

 

وقالت النقابة في بيانها: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولى".


وأضاف البيان: "أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان: "استنادًا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضًا، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

واختتم البيان: "نؤكد جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائمًا وأبدًا في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة".

 

قصف مستشفى المعمدانى من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى 


كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة.

 

بيان المهن التمثيلية عبد الفتاح السيسي تصريحات الرئيس قصف قوات الاحتلال مستشفى المعمداني

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