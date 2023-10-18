الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد هنيدي يُدين قصف مستشفى المعمداني: جريمة بشعة نفذتها قوات الاحتلال

محمد هنيدي
محمد هنيدي

أدان الفنان محمد هنيدي، الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.
وكتب الفنان محمد هنيدى، عبر خاصية ستورى على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام": واحدة من ابشع المجازر في التاريخ  أكترمن الف شهيد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن أبرياء رايحين يتعالجوا في آخر مستشفى موجودة في غزة.. قتلهم الاحتلال بدم بارد وسط رعاية الغرب ودعمه.. مجزرة بشعة".

وتفاعل مع الفنان محمد هنيدي عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مدنين مع حدث من قبل قوات الجيش الإسرائيلي تجاه الأطفال والنساء والعزل.

قصف مستشفى المعمداني

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقام الكيان الإسرائيلي المحتل بقصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح.

وفي صباح يوم قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفي المعمداني، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك أيضًا مخاوف من أن الوضع الحالي قد يعقد جهود بايدن لمعرفة المزيد عن مكان وجود 13 أمريكيًا فقدوا منذ هجوم 7 أكتوبر.

وقال دانييل سي كيرتزر، السفير السابق لدى إسرائيل والذي يقوم الآن بالتدريس في جامعة برينستون، لصحيفة نيويورك تايمز إن الانفجار في غزة وضع الرئيس بايدن في موقف كان يأمل ألا يواجهه، وهو الوضع الذي يسير نحو وضع أكثر كارثية من ذلك. 

 

الفنان محمد هنيدي محمد هنيدي قصف إسرائيل لمستشفي مستشفى المعمداني استهداف المستشفى المعمداني

مواد متعلقة

يسرا تدين قصف المعمدانى: كارثة إنسانية ومجزرة وحشية

مصطفى شعبان يدين قصف المعمدانى: جريمة بشعة ووحشية نفذتها قوات الاحتلال

علم فلسطين يُزين نقابة المهن التمثيلية في الوقفة التضامنية

بالوشاح الفلسطيني.. سيد رجب وباسم سمرة يهتفان: "فلسطين مش هتموت"

حمادة هلال وخالد الصاوى بالوشاح الفلسطينى داخل نقابة المهن التمثيلية

وفاء عامر تهتف لـ"أهالى غزة" بوقفة "المهن التمثيلية": فلسطين عربية

وفاء عامر توجه رسالة للشعب الفلسطينى عبر "الدستور"

مها أحمد لـ"الدستور": "مفيش فى أيدينا غير الدعاء لأهل غزة"

الأكثر قراءة

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

باقون للنهاية.. الفلسطينيون يرفضون مغادرة غزة رغم مؤامرة الاحتلال

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

صحفى أمريكى يفند ادعاءات الاحتلال الإسرائيلى حول تفجير مستشفى المعمدانى بغزة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نتنياهو لبايدن: لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إلى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلي التنصل من انفجار المستشفى المعمداني؟

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس