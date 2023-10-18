محمد هنيدي يُدين قصف مستشفى المعمداني: جريمة بشعة نفذتها قوات الاحتلال

أدان الفنان محمد هنيدي، الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

وكتب الفنان محمد هنيدى، عبر خاصية ستورى على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام": واحدة من ابشع المجازر في التاريخ أكترمن الف شهيد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن أبرياء رايحين يتعالجوا في آخر مستشفى موجودة في غزة.. قتلهم الاحتلال بدم بارد وسط رعاية الغرب ودعمه.. مجزرة بشعة".

وتفاعل مع الفنان محمد هنيدي عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مدنين مع حدث من قبل قوات الجيش الإسرائيلي تجاه الأطفال والنساء والعزل.

قصف مستشفى المعمداني

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقام الكيان الإسرائيلي المحتل بقصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح.

وفي صباح يوم قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفي المعمداني، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك أيضًا مخاوف من أن الوضع الحالي قد يعقد جهود بايدن لمعرفة المزيد عن مكان وجود 13 أمريكيًا فقدوا منذ هجوم 7 أكتوبر.

وقال دانييل سي كيرتزر، السفير السابق لدى إسرائيل والذي يقوم الآن بالتدريس في جامعة برينستون، لصحيفة نيويورك تايمز إن الانفجار في غزة وضع الرئيس بايدن في موقف كان يأمل ألا يواجهه، وهو الوضع الذي يسير نحو وضع أكثر كارثية من ذلك.