الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اللحظات الأخيرة لمستشفى المعمدانى قبل قصفها.. ملجأ لأطفال غزة من إسرائيل

قصفت مستشفى المعمداني
قصفت مستشفى المعمداني في غزة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمستشفى المعمداني في غزة قبل دقائق من قصفها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان يتخذها أطفال غزة ملجأ لتأمين أنفسهم من العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية لا يوجد مكان آمن في غزة للاختباء من العدوان الإسرائيلي، حيث أصبحت المستشفيات أهدافا للاحتلال الذي يسعى للتطهير العرقي في غزة وإبادة الفلسطينيين من القطاع.

أطفال غزة في باحة مستشفى المعمداني قبل قصفها بساعات

غضب إقليمي ودولي واسع من استهداف مستشفى المعمداني 

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن قصف المستشفى الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 800 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، قد أثار الغضب العربي ودفع العاهل الأردني إلى إلغاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عمان اليوم الأربعاء.

وتابعت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال: "أدعو الإنسانية جمعاء إلى التحرك لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة"، مضيفًا في منشور على موقع "X"، المعروف سابقًا باسم تويتر، أن الهجوم على المستشفى كان "أحدث مثال على الهجمات الإسرائيلية الخالية من أبسط القيم الإنسانية".

txt

المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة: استهداف مستشفى المعمداني "مجزرة بشعة"

وأضافت أن استهداف المستشفى دفع الأردن إلى إلغاء القمة الرباعية التي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، حيث نشر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على موقع X، “كم عدد الفلسطينيين الأبرياء الذين يجب أن يموتوا قبل أن توقف إسرائيل حربها على غزة؟".

ودعا الصفدي إلى السلام وقال إن القانون الدولي لا يمكن أن يكون انتقائيا، وإنه على العالم أن يتحدث بوضوح، ويتحرك بسرعة ضد هذه الحرب.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه في ظل ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يستهدف المستشفيات، تقول الأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود إن الغارات الجوية الإسرائيلية قصفت منشآت طبية، بما في ذلك المستشفيات وسيارات الإسعاف، حيث كانت المستشفيات تكافح بالفعل من أجل رعاية الجرحى في جميع أنحاء المنطقة، وتعمل في ظل نقص في الكهرباء والمياه.

في وقت مبكر من يوم الأربعاء، عرض جيش الاحتلال الإسرائيلي صورًا أكد أنها تظهر أن تدمير المستشفى الأهلي المعمداني لا يمكن أن يكون نتيجة غارة جوية، ولكن تصريحات الجانب الإسرائيلي لم تسبب إلا في المزيد من الغضب العربي والدولي.

المعمداني مستشفى غزة قصفها الإسرائيلي اطفال العدوان

مواد متعلقة

إسرائيل تقطع شريان الحياة لغزة بعد رفض دخول المساعدات الإنسانية من مصر

فورين بوليسى: مصر قوة وسيطة ضاربة يجب على الولايات المتحدة العمل معها

البنتاجون ينفى إرسال فرق "كوماندوز" إلى إسرائيل

"فورين بوليسي": مصر تتصدى بقوة لمحاولات إسرائيل التطهير العرقي لسكان غزة

صحيفة إسبانية: مصر تتحول لمركز اهتمام العالم بعد تصاعد أزمة غزة

بعد تفاقم الأزمة فى غزة.. الأمين العام للأمم المتحدة يصل مصر غدًا

كواليس إقالة "الجارديان" أقدم رسام كاريكاتير بسبب انتقاده نتنياهو

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

الأكثر قراءة

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

باقون للنهاية.. الفلسطينيون يرفضون مغادرة غزة رغم مؤامرة الاحتلال

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

صحفى أمريكى يفند ادعاءات الاحتلال الإسرائيلى حول تفجير مستشفى المعمدانى بغزة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نتنياهو لبايدن: لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إلى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلي التنصل من انفجار المستشفى المعمداني؟

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس