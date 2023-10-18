المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة: استهداف مستشفى المعمداني "مجزرة بشعة"

علق المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي العربي المعمداني في قطاع غزة، واصفا الأمر بـ"المجزرة البشعة"، وفقًا لفضائية “الغد”.

وقف العدوان والمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

جاء ذلك خلال إرسال “منصور” ثلاث رسائل متطابقة، اليوم الأربعاء، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استشهاد مئات المدنيين الأبرياء في أعقاب فشل مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف الكارثة التي تلحقها دولة الاحتلال بالشعب الفلسطيني، في استمرار العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال، بحسب وكاله فلسطين الرسمية، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه كان ينبغي حماية المستشفى والأماكن المدنية، ولكن بدلا من ذلك تم السماح لإسرائيل بتخطي كافة القوانين والمعايير الإنسانية، من دون أية مساءلة أو عواقب، مؤكدا أنه لا يوجد أي مكان آمن في غزة، وهو ما أكدت عليه "الأونروا" في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين، والتي لجأ لها 4000 شخص، وقد أدى الهجوم إلى استشهاد مدنيين وإصابة العشرات، العديد منهم في حالة خطيرة.

وناشد مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل بالمطالبة باحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وأعاد التأكيد على نداءاتنا بوجوب المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري، ووقف العدوان والمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ووجوب وقف الحصار اللا إنساني على غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وجميع الاحتياجات الإنسانية الأخرى إلى جميع المحتاجين.

ضرورة حماية الشعب الفلسطيني من إسرائيل

ودعا الى التصرف على وجه السرعة وكمسألة إنسانية، وضرورة حماية الشعب الفلسطيني من إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واحترام القانون الدولي في جميع الظروف، قولا وفعلا.