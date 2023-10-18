الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تبعات إلغاء قمة الأردن.. إحراج دبلوماسي لبايدن وتراجع الدعم لإسرائيل

غزة
غزة

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” (BBC) إن الدول العربية أحرجت الرئيس الأمريكي جو بايدن بإلغاء القمة التي كان من المزمع عقدها اليوم بين الأردن ومصر وفلسطين والتي جرى إلغائها بسبب القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني مساء أمس الثلاثاء.

تداعيات استهداف مستشفى المعمداني تلغي قمة الأردن

وأوضحت (BBC) أن زيارة بايدن مغامرة عالية المخاطر، وبالنسبة لرئيس أمريكي، فإن الظهور في منطقة حرب يعد خطوة غير عادية ولكنه يتجه الآن نحو وضع أكثر اضطرابا، بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة، والذي أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين.

 

وكان بايدن يعتزم لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب والقادة العرب في الأردن، ولكن قبل إقلاع طائرة الرئاسة من قاعدة أندروز المشتركة، ألغيت القمة في عمان فجأة، فيما كان الرئيس بايدن يريد أن يبدو وكأنه وسيط نزيه يتعامل مع كلا الجانبين في الشرق الأوسط، بحسب "بي بي سي".

وتابعت: “يواجه الآن بايدن الإحراج عندما يخبره زعماء الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية أنهم لا يثقون في قدرته على إنهاء العنف، الذي يقولون إنه ينتهك القانون الدولي”.

ووصف بايدن هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، بأنها "شر محض"، وقال إن إسرائيل لها الحق وواجب الدفاع عن نفسها، فيما تهدف زيارته التي تم تنظيمها على عجل إلى إظهار تضامن أمريكا الثابت مع إسرائيل، ولكنه يتعين عليه أن يوازن بين دعمه لهدف إسرائيل المتمثل في تدمير حماس ومخاوفه العميقة بشأن التكلفة المدنية والإنسانية.

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الدعم الأمريكي لإسرائيل قد يتغير  

وقالت “بي بي سي” إن الرئيس بايدن يدرك أيضًا بشكل حاسم أن المشاعر العامة العالمية يمكن أن تتغير بسرعة، وقد يتبخر الدعم لإسرائيل عندما تطغى عليه صور الضحايا والمعاناة الفلسطينية، وهناك أيضًا خوف حقيقي من أنه كلما كان الهجوم على غزة أكثر وحشية، كلما زادت فرصة أن يؤدي إلى صراع أوسع في المنطقة مع تورط دول أخرى، ثم هناك مخاوف أمنية لا مفر منها.

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