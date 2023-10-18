مدير عام منظمة الصحة: الوضع فى قطاع غزة يخرج عن نطاق السيطرة

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، من أن الوضع في قطاع غزة يخرج عن نطاق السيطرة، وذلك في أعقاب قصف مستشفى الأهلي المعمداني؛ ما أسفر عن سقوط مئات الأشخاص.

وأكد المدير العام للمنظمة، حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، على الحاجة إلى وقف العنف من قبل جميع الأطراف، مشددا على ضرورة السماح بتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة؛ لأن كل ثانية تمر دون وصول المساعدات الطبية تفقد خلالها المزيد من الأرواح.

يذكر أن حركات المقاومة الفلسطينية وعدة دول عربية وأجنبية أدانت الهجوم الذي شهده مستشفى المعمداني في غزة واعتبرته تصعيدا خطيرا ينذر بعواقب وخيمة على أمن المنطقة واستقرارها.