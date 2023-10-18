الرئيس السيسى: مصر ملتزمة بنقل المساعدات إلى غزة لدى سماح الأوضاع بذلك

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قلق مصر البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشددًا على أهمية السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.

وأكد، خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، استمرار مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري لدى سماح الأوضاع بذلك، آخذًا في الاعتبار أن مصر لم تقم بإغلاقه منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات على الأرض وتكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله.