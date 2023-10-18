الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

منظمات حقوقية تدين بأشد العبارات قصف المستشفى المعمداني بقطاع غزة

المستشفى المعمداني
المستشفى المعمداني

أدانت منظمات حقوقية بأشد عبارات الإدانة والاستنكار قصف إسرائيل لمستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء وتسبب في إصابة المئات من الأطفال والنساء الذين كانوا في ساحات المستشفي للإحتماء من نيران الحرب المستعرة منذ أكثر من عشرة أيام ظنا منهم بأن هذا المستشفي محمي وفق المعاهدات الدولية وإتفاقيات جينيف التي تمنع قصف الأهداف المدنية بشكل عام والمستشفيات بشكل خاص في حالات النزاع المسلح.

وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بالإطلاع بمسئولياته في حفظ أرواح الفلسطينيين المدنيين وتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني في ظل هذا النزاع المسلح، كما تطالب بمسائلة مرتكبي هذه الجرائم وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعاقب كل من يرتكب جرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

والمؤسسات الموقعة على البيان هي مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة، الحقوقيات المصريات، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المركز المصرى لحقوق المرأة، وجمعية صاحبات الغد - مستقبل البنات مستقبل لمصر، ومؤسسة مصر الديمقراطية، وجمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الانسان بالمحلة الكبرى، ومؤسسة المشرق للتنمية والسكان، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، وجمعية الجدارالمتين لتنمية المجتمع بالاسكندرية، وجمعية أطباء مصر للعلوم الطبية، والمؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، جمعية العاملين بالأمم المتحدة - افيكس  مصر.
 

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المنظمات الحقوقية قصف إسرائيل لمستشفي الاهلي المعمداني الفلسطينيين المنظمة المتحدة الوطنية

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