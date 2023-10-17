الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: مصر تقف بثبات مع فلسطين رغم كل التحديات

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مصر لم تتخل عن القضية الفلسطينية في أي مرحلة من مراحل هذا الصراع العربي الإسرائيلي. 

وقال رشوان في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن مصر كانت أول دولة عربية تدخل أراضي فلسطين للدفاع عن حقوق شعبها عام 1948، وأن جميع الحكومات المصرية منذ ذلك الحين اتخذت موقفًا واضحًا وثابتًا من القضية الفلسطينية. 

وأوضح، أن الموقف المصري لا يستند فقط إلى اعتبارات الأمن القومي المصري، بل يعبر أيضًا عن انتماء الشعب المصري للأمة العربية وتضامنه مع فلسطين، وأشار إلى أن مصر تقدم هذا الموقف في ظروف صعبة جدًا، حيث تواجه تحديات كبيرة على حدودها ومشكلات اقتصادية نتيجة التغيرات العالمية. 

وختم قائلًا، إن مصر أثبتت بلا شك انحيازها للقضية العربية والفلسطينية.

ضياء رشوان مصر القضية الفلسطينية المساء مع قصواء cbc فلسطين

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