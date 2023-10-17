الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

علم فلسطين يُزين نقابة المهن التمثيلية في الوقفة التضامنية

نقابة المهن التمثيلية
نقابة المهن التمثيلية

زّين علم دولة فلسطين نقابة المهن التمثيلية وذلك أثناء تواجد عدد كبير من نجوم الفن للمشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت إليها النقابة اليوم الثلاثاء، للإعلان عن استنكارهم لما يحدث في الشعب الفلسطيني وأهل غزة، من قصف المدنيين من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.


وظل الفنانون المشاركون في الوقفة التضامنية التي دعت إليها نقابة المهن التمثيلية اليوم يهتفون باسم فلسطين والشعب الفلسطيني، ويؤكدون حقهم في أرضهم وأرض جدودهم.


وشارك عدد كبير من نجوم الفن في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية من بينهم الفنانة لبلبة والفنانة سيمون، والفنان سيد رجب والفنان خالد الصاوي والفنان عبد العزيز مخيون، والفنان عادل ميدو، والفنانة نرمين الفقي، والفنان محمد رياض وحمادة هلال وإسماعيل فرغلي وسلوي محمد عل، ووفاء عامر وعدد كبير من نجوم الفن.

 

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني من قبل نقابة المهن التمثيلية 

وكانت نقابة المهن التمثيلية، دعت إلى وقفة تضامنية، اليوم الثلاثاء، مع الشعب الفلسطيني، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب ما يتعرض له من هجوم سافر من قِبل قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، والتي نتج عنها المئات من الشهداء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين.

واستنكرت نقابة المهن التمثيلية، العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًة: "ندعو إلأى وقفة تضامنية، ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة، يوم الثلاثاء 17/10/2023، الساعة الثامنة مساء، بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة".

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية
نقابة المهن التمثيلية
نقابة المهن التمثيلية
نقابة المهن التمثيلية
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