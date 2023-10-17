بالوشاح الفلسطيني.. سيد رجب وباسم سمرة يهتفان: "فلسطين مش هتموت"

شارك الفنان سيد رجب، والفنان باسم سمرة، وهما يرتديان الوشاح الفلسطيني، في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، الموافق 17 من الشهر الجاري للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حقهم.

وظل يهتفان وسط الحضور باسم الشعب الفلسطيني، وهتف الحضور باسم الفلسطينيين قائلين: "فلسطين مش هتموت، يا صهيوني صبرك صبرك المقاومة تحفر قبرك، ومهما تعمل يا يهودي هي أرضي وأرض جدودي".



نقابة المهن التمثيلية تدعو إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني



وكانت نقابة المهن التمثيلية، دعت إلى وقفة تضامنية، اليوم الثلاثاء، مع الشعب الفلسطيني، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب ما يتعرض له من هجوم سافر من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي نتج عنها المئات من الشهداء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين.

واستنكرت نقابة المهن التمثيلية، العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًة: "ندعو إلى وقفة تضامنية، ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة، يوم الثلاثاء 17/10/2023، الساعة الثامنة مساء، بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة".

من جانبه، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تنظيم قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما أعلنت الخارجية المصرية عن تخصيص مطار العريش في شمال سيناء لاستقبال المواد الإغاثية الدولية المخصصة لقطاع غزة.

وشارك عدد كبير من نجوم الفن في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية من بينهم الفنانة لبلبة والفنانة سيمون، والفنان سيد رجب والفنان خالد الصاوي والفنان عبد العزيز مخيون، والفنان عادل ميدو، والفنانة نرمين الفقي، والفنان محمد رياض وحمادة هلال وإسماعيل فرغلي.

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