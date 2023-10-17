الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حمادة هلال وخالد الصاوى بالوشاح الفلسطينى داخل نقابة المهن التمثيلية

حمادة هلال
حمادة هلال

شارك الفنان خالد الصاوي والفنان حمادة هلال في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، الموافق 17 من الشهر الجاري للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حقهم.


ووقف الفنان خالد الصاوي داخل نقابة المهن التمثيلية يهتف باسم شعب فلسطين قائلًا: عاشت فلسطين حرة أبيّة، إحنا هنفضل في ضهر إخواتنا إلى أن يأتي نصر الله الذي وعد به.

وقطعت إسرائيل عن الشعب الفلسطيني وأهل غزة المياه والكهرباء والوقود، وصوبت ضرباتها ضد المستشفيات، والمواطنين العزل.

وانضمت الفنانة هاجر عفيفي، إلى الوقفة التضامنية التي دعت إليها نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، ووضعت حول رقبتها الوشاح الفلسطيني، والفنان عبدالله مشرف وهو يتكأ على عكازه، والفنانة سيمون، والفنانة لبلبة، والفنان إسماعيل فرغلي وعدد كبير من نجوم الفن.


نقابة المهن التمثيلية تدعو إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
 

كانت نقابة المهن التمثيلية، دعت إلى وقفة تضامنية، اليوم الثلاثاء، مع الشعب الفلسطيني، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب ما يتعرض له من هجوم سافر من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي نتج عنها المئات من الشهداء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين.

واستنكرت نقابة المهن التمثيلية، العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًة: "ندعو الى وقفة تضامنية، ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة، يوم الثلاثاء 17 /10 /2023، الساعة الثامنة مساء، بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة".

حمادة هلال
حمادة هلال
الفنان خالد الصاوي خالد الصاوي حمادة هلال الفنان حماده هلال وقفة تضامنية الشعب الفلسطيني

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