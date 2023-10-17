الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحف أجنبية تصفها بـ"المذبحة الأكثر دموية".. جيش الاحتلال "يتهرب" من استهداف مستشفى المعمدانى

حريق مستشفى المعمداني
حريق مستشفى المعمداني

أفادت أنباء بأن المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة لا يزال يحترق بعد الغارة الجوية الإسرائيلية التي قصفته منذ قليل، بحسب صحيفة الجارديان.

من جانبه، قال جيش الاحتلال إنه ليست لديه تفاصيل حتى الآن بشأن الهجوم على المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة.

الجيش الإسرائيلي يتنصل من القصف

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري بأن السبب لا يزال مجهولًا، وأن الجيش يبحث في التفاصيل وسيقوم بالتحدث بمجرد حصوله على مزيد من المعلومات.

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مصر تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلى لمستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة

فيما قالت وزارة الصحة في غزة إن هناك مئات الضحايا تحت أنقاض مستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة بعد قصفه بغارة جوية إسرائيلية، مؤكدة أن ما لا يقل عن 500 شخص لقوا حتفهم.

الحادث الأكثر دموية خلال 5 حروب 

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإنه بعد تأكيد الأنباء المتداولة فإن الهجوم على مستشفى غزة سيكون إلى حد بعيد الغارة الجوية الإسرائيلية الأكثر دموية في خمس حروب خاضتها منذ عام 2008.

بدوره أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام حدادًا على شهداء مستشفى المعمداني، وجميع شهداء الشعب الفلسطيني.

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