الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ازدواجية واضحة.. الجمهوريون يطالبون بمنع دخول اللاجئين الفلسطينيين للولايات المتحدة

اللاجئون الفلسطينيون
اللاجئون الفلسطينيون

في ازدواج واضح للمعايير الأمريكية، قالت شبكة إن بي سي الأمريكية إن الجمهوريين في الكونجرس يدعون لعدم استقبال  اللاجئين الفلسطينيين رغم عدم اعتراض الإدارة الأمريكية على عملية التهجير القسري، التي تحاول قوات الاحتلال القيام بها مع الفلسطينيين في غزة.

اللاجئون الفلسطينيون

وقالت الشبكة الأمريكية: رغم أن إجراءات استقبال اللاجئين الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية معقدة للغاية، لدرجة أنه وفي السنوات العشر الماضية، وصل أقل من 600 فلسطيني إلى الولايات المتحدة كلاجئين، وفقًا لوزارة الخارجية، إلا أن الجمهوريين يدعون لمنع اللاجئين الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة.

وقالت الشبكة: وفي خضم الصراع الحالي في غزة، يدعو الجمهوريون في الكونجرس وفي الحملة الانتخابية الرئاسية إلى فرض حظر على قدوم أي لاجئين فلسطينيين إلى الولايات المتحدة- ولكن يتم بالفعل قبول عدد قليل جدًا من الفلسطينيين، وليس لدى إدارة بايدن أي خطط لتغيير الوضع الراهن.

ومن بين أكثر من 60 ألف لاجئ أعيد توطينهم في الولايات المتحدة في السنة المالية 2023، تم قبول 56 فلسطينيًا، وفي السنوات العشر الماضية، وصل أقل من 600 فلسطيني إلى الولايات المتحدة كلاجئين، وفقًا لوزارة الخارجية.

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اللاجئون الفلسطينيون في الولايات المتحدة 

وقالت الشبكة: إن أعداد اللاجئين منخفضة للغاية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الفلسطينيين لا يستطيعون اتباع نفس المسار إلى الولايات المتحدة مثل الجنسيات الأخرى، وتابعت: إن اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي أنشأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وحددت معايير اللاجئين في جميع أنحاء العالم، استبعدت صراحة الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، وتستخدم الولايات المتحدة وكالة اللاجئين لتحديد اللاجئين المحتملين.

ومنذ ذلك الحين، أنشأت الأمم المتحدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، لكنها تقدم المساعدات فقط، وليس إعادة التوطين، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

وتابعت: أن الفلسطينيين الذين يجدون طريقهم إلى الولايات المتحدة كلاجئين قد يكونون قادمين من أجزاء أخرى من العالم مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية، أو ربما تمت إحالتهم كلاجئين إلى وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من قبل المنظمات غير الحكومية، وفقًا لإدارة الهجرة اللوثرية "خدمة اللاجئين"، التي تقدم الدعم للاجئين الذين يدخلون الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم دائرة الهجرة واللاجئين اللوثرية لشبكة إن بي سي نيوز: إنه لم تطالب هي ولا غيرها من المنظمات التقليدية المناصرة للاجئين بزيادة عدد الفلسطينيين المقبولين في الولايات المتحدة، بسبب القواعد الدولية التي تعقد إعادة توطينهم.

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ديسانتيس يرفض استقبال اللاجئين الفلسطينيين

 واتهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، المرشح الرئاسي الجمهوري، أحد خصومه، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، بمحاولة "استيراد" الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة.

وفي حديثه يوم الثلاثاء في برنامج “The Megyn Kelly Show” على قناة SiriusXM، جدد ديسانتيس دعواته لمنع اللاجئين الفلسطينيين.

وقال: "الشخص العادي في غزة يكره اليهود، كما تعلمون، وجهة نظرهم هي أنهم لا يريدون بالضرورة دولتهم الخاصة، ما يسعون إليه هو تدمير الدولة اليهودية. وهذا لا يقتصر على حماس". وقال ديسانتيس: "هذا اعتقاد منتشر ومتأصل بعمق بين العرب الفلسطينيين في قطاع غزة".

وفي الكونجرس، قدم النائبان الجمهوريان توم تيفاني من ولاية ويسكونسن، وأندي أوجلز من تينيسي، قانون ضمان عدم قبول المعتدين، أو قانون غزة، والذي من شأنه أن يمنع إدارة بايدن من إصدار تأشيرات للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر السلطة الفلسطينية.

وقال متحدثون باسم وزارة الأمن الداخلي: إن الوكالة ليست لديها خطط لتغيير عملية قبول اللاجئين للأشخاص من غزة أو إنشاء برامج خاصة لتسريع معالجة الإسرائيليين الذين قد يرغبون في القدوم إلى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس السابق دونالد ترامب أيضًا هذا الأسبوع إنه سيمدد حظر السفر إلى غزة إذا أعيد انتخابه، وادّعى ترامب على موقع Truth Social الأسبوع الماضي أن أعضاء حركة حماس، المنظمة الإرهابية في غزة المسئولة عن تنفيذ الهجمات على إسرائيل، "يتدفقون" عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

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