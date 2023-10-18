بايدن إلى إسرائيل لتقديم المساعدة العسكرية في حرب غزة

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء. وقال البيت الأبيض إن من المتوقع أن يجري بايدن محادثات مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج، بالإضافة إلى مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن محادثات بايدن ستركز على نوايا إسرائيل وخططها.

وأضاف: سيوضح أننا ما زلنا نريد رؤية هذا الصراع، لا يتسع ولا يتوسع ولا يتعمق. وسوف يوضح هذه النقطة بشكل واضح للغاية.

ومن المتوقع أن يقدم بايدن الدعم، في صورة مساعدة عسكرية لإسرائيل ويبحث المساعدات الإنسانية لشعب غزة.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات أيضا على إطلاق سراح حوالي 200 رهينة تحتجزهم حماس.

وكان بايدن قد أعرب عن غضبه الشديد عقب قصف مستشفى في غزة، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.