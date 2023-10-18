الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن إلى إسرائيل لتقديم المساعدة العسكرية في حرب غزة

جو بايدن
جو بايدن

يتوجه  الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء. وقال البيت الأبيض إن من المتوقع أن يجري بايدن محادثات مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج، بالإضافة إلى مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن محادثات بايدن ستركز على نوايا إسرائيل وخططها.

وأضاف: سيوضح أننا ما زلنا نريد رؤية هذا الصراع، لا يتسع ولا يتوسع ولا يتعمق. وسوف يوضح هذه النقطة بشكل واضح للغاية.

ومن المتوقع أن يقدم بايدن الدعم، في صورة مساعدة عسكرية لإسرائيل ويبحث المساعدات الإنسانية لشعب غزة.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات أيضا على إطلاق سراح حوالي 200 رهينة تحتجزهم حماس.

وكان بايدن قد أعرب عن غضبه الشديد عقب قصف مستشفى في غزة، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

txt

مواجهات بين شباب فلسطيني والاحتلال شمال جنين

 

البيت الأبيض حماس إسرائيل بنيامين نتنياهو المحادثات الحرب الإسرائيلي

الأكثر قراءة

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. بقنبلة أمريكية.. "وول ستريت جورنال" تؤكد قصف الاحتلال المستشفى المعمدانى بغزة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

عاجل.. زعيم حزب العمال البريطانى: لا يمكن تبرير استهداف مستشفى المعمدانى بغزة

عاجل.. انخفاض عالمى.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 18-10-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل