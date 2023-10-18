الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مواجهات بين شباب فلسطينى والاحتلال شمال جنين

مواجهات بين شباب
مواجهات بين شباب فلسطيني والاحتلال

اندلعت فجر اليوم الأربعاء مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق جنين، تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المستشفى المعمداني في غزة، وراح ضحيتها مئات الشهداء.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز الجلمة أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان الذين خرجوا في تظاهرة منددة بالمجزرة، وبجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية لـ"وفا".

ويذكر أنه خرج متظاهرون إلى الشوارع في دول إسلامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن أصاب صاروخ مستشفى في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين.

كما أعلنت عدة دول اليوم حدادًا على الضحايا.

وفي عمّان، حاول المتظاهرون مهاجمة السفارة الإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). ونفت مصادر أمنية أردنية تقارير تحدثت عن اقتحام المبنى.

وقالوا إنه تم إبعاد المتظاهرين عن المنطقة، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي محتجين يهتفون أمام السفارة.

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلي يزعم وجود مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة

المتظاهرون أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

وتجمع العديد من المتظاهرين أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، مساء الثلاثاء. وأظهرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء متظاهرين يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويهتفون "تسقط إسرائيل". وكانت الشرطة في مكان الحادث مع وحدة كبيرة لحماية القنصلية.

وفي تونس العاصمة، احتج المئات أمام السفارة الفرنسية بعد الحادث، حسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية، وفي بغداد، تجمع المئات في وسط المدينة، وفقًا لشهود عيان.

وفي الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، طالب المئات من أنصار حزب الله بتفجير تل أبيب، وفي وسط بيروت، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين بالقرب من السفارة الأمريكية، وفقًا لشهود عيان.

وزارة الخارجية الإيرانية

وفي إيران، أظهرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء حشدًا في طهران يهتف "تسقط إسرائيل". وأعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء يوم حداد، وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجوم وألقى باللوم على إسرائيل.

وتدفقت حشود أمام السفارة البريطانية وهي تلوح بالأعلام الفلسطينية، كما كانت هناك احتجاجات أمام البعثة الفرنسية.

وقتل وجرح مئات الأشخاص في الهجوم الصاروخي للعدوان الإسرائيلي على المستشفى في قطاع غزة، وفقًا لوزارة الصحة المحلية.

وفي الوقت نفسه في العاصمة الألمانية برلين، تدخلت الشرطة لتفريق وقفة احتجاجية مؤيدة للفلسطينيين. ووفقًا للشرطة، تجمع أكثر من 300 شخص عند بوابة براندنبورج.

وقالت الشرطة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن بعض المحتجين هاجموا أفراد الشرطة عندما منعوهم من السير أكثر.

شرق جنين الشهداء الاحتلال إسرائيل الهجوم الصاروخي قطاع غزة

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