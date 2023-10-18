الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يزعم وجود مساعدات إنسانية فى جنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوجود مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة، فيما طالبت مجددًا سكان غزة بالذهاب إلى الجنوب، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وجهت كتائب القسام ضربات صاروخية متتالية كبيرة على تل أبيب وريشون لتسيون وعسقلان وعدد من المناطق في إسرائيل ردًا على المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الاحتلال باستهداف مستشفى المعمداني بوسط غزة، ما أسفر عن استشهاد المئات من الجرحى والمرضى والنازحين الفلسطينيين.

كما قصفت القسام مدينة سديروت ومجمع "مفتاحيم" وتحشدات للقوات الإسرائيلية في أشكول وكفار عزة وعدة مناطق أخرى بغلاف غزة، بالصواريخ وقذائف الهاون.

قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة إسرائيل تل أبيب

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