الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

3200 شهيد جراء القصف الإسرائيلي في غزة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا  القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 3200 شهيد، إضافة إلى 11 ألف  جريح معظمهم من الأطفال والنساء.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة خرج عن السيطرة تماما جراء القصف الإسرائيلي.

ضربات صاروخية متتالية كبيرة على تل أبيب

ووجهت كتائب القسام ضربات صاروخية متتالية كبيرة على تل أبيب وريشون لتسيون وعسقلان وعدد من المناطق في إسرائيل.

كما قصفت القسام مدينة سديروت ومجمع "مفتاحيم" وتحشدات للقوات الإسرائيلية في أشكول وكفار عزة" بالصواريخ وقذائف الهاون.

واستهدفت أيضا عددا من المواقع في غلاف غزة.

وأعلنت كتائب القسام قصف تجمع للجنود الإسرائيليين قرب مفكعيم برشقة صاروخية.

من جهتها، قالت سرايا القدس أنها قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية "ردا على مجازر العدو بحق المدنيين" في قطاع غزة.

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وزارة الصحة بغزة القصف الإسرائيلى حصيلة الأطفال تل أبيب

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