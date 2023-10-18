الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب الصحفيين يدعو لوقفة احتجاجية للتنديد بجرائم الاحتلال في غزة

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين

ندّد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بالجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي راح ضحيته المئات من المدنيين الفلسطينيين، بينهم أطفال وجرحى ومرضى.

وأعرب خلال اتصالٍ هاتفيّ مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء أمس، عن تعاطفه مع أسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد البلشي، أن المشهد يكشف عن احتلال وحشي وازدواجية تسود العالم، كما أن هذا مشهد لا توصف فيه كل الكلمات، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين اضطرت إلى عقد اجتماع طارئ نظرًا للأحداث الجارية في قطاع غزة.

وقال: "نبعث برسالة تأكيد أن قلوبنا معكم في فلسطين وكل أراضيها، ودعونا غدًا في النقابة إلى وقفة احتجاجية في الخامسة مساءً، في محاولة تعبير متواضعة، وإرسال رسالة من النقابة مفادها: (نحن مع أهلنا وزملائنا الذين يتعرضون لإبادة جماعية وزملائنا الذين يتعرضون لجرائم حرب)".

خالد البلشي نقيب الصحفيين مستشفى الأهلي المعمداني غزة القاهرة الإخبارية

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