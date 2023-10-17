حماس تكشف عدد شهداء غارة مستشفى المعمداني بغزة

قالت حركة حماس، الثلاثاء، إن أكثر من 500 شهيد قتلوا في الغارة على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، بحسب بيان نشر على الموقع الرسمي لحركة حماس.

في الوقت الذي أعلن فيه متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة سي ان ان، أن جماعة الجهاد الإسلامي مسؤولة عن "إطلاق الصاروخ الفاشل" الذي أصاب المستشفى، بحسب زعمه.

الجيش الاسرائيلي يتنصل ويتهم حماس

وزعم الجيش الإسرائيلي أن معلومات استخباراتية تظهر أن حركة الجهاد هي المسؤولة عن “إطلاق صاروخ فاشل” أصاب مستشفى في غزة يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

وقال جيش الاحتلال إن وابلاً من الصواريخ التي أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل مرت بالقرب من المستشفى المعمداني في غزة عندما أصيب.

ونشر جيش الاحتلال بحسابه على تليجرام أن "تحليل أنظمة العمليات التابعة للجيش الإسرائيلي يشير إلى أن وابلاً من الصواريخ أطلقها في غزة، مروراً بالقرب من المستشفى الأهلي في غزة وقت إصابته".

أضاف أن "المعلومات الاستخبارية الواردة من مصادر متعددة بين أيدينا تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي مسؤولة عن إطلاق الصاروخ الفاشل الذي أصاب المستشفى في غزة".

وقال مسؤولون فلسطينيون إن المستشفى أصيب في غارة إسرائيلية، مضيفين أن ما بين 200 إلى 300 شخص قتلوا، استنادا إلى تقديرات أولية.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون، سابرينا سينغ، إنه حتى يوم الثلاثاء، "كانت هناك خمس مهمات لطائرات من طراز C-17 نجحت في نقل مجموعة من المساعدات الأمنية إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن سينغ إن تلك الرحلات تمت في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبروفق وسائل اعلام محلية.