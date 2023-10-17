بعد 75 عاما على النكبة.. كم عدد سكان إسرائيل؟

وصل عدد سكان إسرائيل إلى 9 ملايين و727 ألف مواطن، نحو 21% منهم من العرب، بحسب إحصاء رسمي في أبريل الماضي.

كم عدد سكان إسرائيل؟

ونشر المكتب المركزي للإحصاء في أبريل 2023، بيانات عن السكان في إسرائيل عشية الذكرى الـ75 للنكبة.

ويبلغ عدد سكان إسرائيل حاليا، 9.727 مليون نسمة، من بينهم 7 ملايين و145 ألف يهودي يشكلون ما نسبته 73.5% من إجمالي السكان.

عدد الفلسطينيين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية

ووصل عدد الفلسطينيين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية (عرب 1948)، إلى مليونين و48 ألفا يشكلون 21% من السكان.

ويعيش في إسرائيل 534 ألف مواطن من ديانات أخرى، دون تصنيف ديني في بطاقة الهوية (5.5%).

وخلال العام الأخير، ازداد عدد سكان إسرائيل بمقدار 216 ألف نسمة (زيادة بنسبة 2.3%).

وخلال هذه الفترة، ولد ما يقرب من 183 ألف طفل، ووصل ما يقرب 79 ألف مهاجر وتوفي ما يقرب من 51 ألفا.

عدد سكان إسرائيل عند النكبة

وتشير المعطيات إلى أن عدد سكان إسرائيل عند النكبة بلغ 806 آلاف نسمة. ويبلغ عدد سكان إسرائيل اليوم 12 ضعف عدد السكان في 1948.

ومنذ النكبة عام 1948، وفد إلى إسرائيل أكثر من 3.3 مليون مهاجر، وصل نحو 1.5 مليون (43.7%) منهم منذ عام 1990.

ووفق المعطيات، يعيش نحو 46% من إجمالي السكان اليهود في العالم في إسرائيل، ونحو 79% من اليهود في إسرائيل هم من مواليد دولة الاحتلال.

ومن بين سكان إسرائيل، نحو 28% هم من الأطفال في سن من 0 إلى 14 عاما ونحو 12% هم 65 عاما أو أكبر.

وتوقع مكتب الإحصاء، أن يصل عدد سكان إسرائيل في عام 2030، إلى 11.1 مليون، وفي عام 2040 - 13.2 مليون، وفي عام 2048، من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 15.2 مليون.