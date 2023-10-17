الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد 75 عاما على النكبة.. كم عدد سكان إسرائيل؟

دولة الاحتلال
دولة الاحتلال

وصل عدد سكان إسرائيل إلى 9 ملايين و727 ألف مواطن، نحو 21% منهم من العرب، بحسب إحصاء رسمي في أبريل الماضي.

كم عدد سكان إسرائيل؟ 

ونشر المكتب المركزي للإحصاء في أبريل 2023، بيانات عن السكان في إسرائيل عشية الذكرى الـ75 للنكبة.

ويبلغ عدد سكان إسرائيل حاليا، 9.727 مليون نسمة، من بينهم 7 ملايين و145 ألف يهودي يشكلون ما نسبته 73.5% من إجمالي السكان.

عدد الفلسطينيين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية

ووصل عدد الفلسطينيين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية (عرب  1948)، إلى مليونين و48 ألفا يشكلون 21% من السكان.

ويعيش في إسرائيل 534 ألف مواطن من ديانات أخرى، دون تصنيف ديني في بطاقة الهوية (5.5%).

وخلال العام الأخير، ازداد عدد سكان إسرائيل بمقدار 216 ألف نسمة (زيادة بنسبة 2.3%).

وخلال هذه الفترة، ولد ما يقرب من 183 ألف طفل، ووصل ما يقرب 79 ألف مهاجر وتوفي ما يقرب من 51 ألفا.

وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثات تطورات التصعيد الإسرائيلي في غزة

المستشار الألماني: سأبحث الوضع الإنساني في غزة مع الرئيس السيسي (فيديو)

"كتفنا فى كتف أهلنا بفلسطين".. تضامن مصرى متواصل مع الأشقاء فى غزة (فيديو)

بورصات الخليج تغلق على ارتفاع رغم الحذر بشأن أحداث غزة

عدد سكان إسرائيل عند النكبة

وتشير المعطيات إلى أن عدد سكان إسرائيل عند النكبة بلغ 806 آلاف نسمة. ويبلغ عدد سكان إسرائيل اليوم 12 ضعف عدد السكان في 1948.

ومنذ النكبة عام 1948، وفد إلى إسرائيل أكثر من 3.3 مليون مهاجر، وصل نحو 1.5 مليون (43.7%) منهم منذ عام 1990.

ووفق المعطيات، يعيش نحو 46% من إجمالي السكان اليهود في العالم في إسرائيل، ونحو 79% من اليهود في إسرائيل هم من مواليد دولة الاحتلال.

ومن بين سكان إسرائيل، نحو 28% هم من الأطفال في سن من 0 إلى 14 عاما ونحو 12% هم 65 عاما أو أكبر.

وتوقع مكتب الإحصاء، أن يصل عدد سكان إسرائيل في عام 2030، إلى 11.1 مليون، وفي عام 2040 - 13.2 مليون، وفي عام 2048، من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 15.2 مليون.

إسرائيل يهودي العرب سكان الهوية الإسرائيلية

مواد متعلقة

رويترز تدعو إسرائيل لإجراء "تحقيق شفاف" فى مقتل مصورها بلبنان

سلطان عمان يشدد على ضرورة وقف التصعيد فى غزة

بورصات الخليج تغلق على ارتفاع رغم الحذر بشأن أحداث غزة

رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى: أمريكا ستدخل الحرب فى هذه الحالة

"أونروا": غزة تواجه الموت ومياه الشرب بصدد النفاد

استشهاد قيادى عسكرى كبير فى كتائب القسام

انتهاكات الاحتلال تُسقط 40 شهيدًا جديدًا فى قطاع غزة

تركيا: نسارع الخطى لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. الرئيس السيسى: قصف مستشفى المعمدانى انتهاك صارخ للقانون الدولى

مصر تحمل إسرائيل المسئولية فى استهداف محيط معبر رفح

استشهاد 4 أشخاص من أسرة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية

"يوتيوب" يقطع البث المباشر لقناة "القاهرة الإخبارية" بعد فضحها لمجزرة مستشفى المعمداني

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مجزرة المستشفى المعمداني بغزة

هنية: أدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الخروج تنديدًا بمجزرة المعمداني

مصر: قصف إسرائيل لمستشفى المعمدانى انتهاك خطير للقانون الدولى والإنسانى