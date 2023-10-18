الجارديان: غزة تواجه أزمة غير مسبوقة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن مدينة غزة تعيش كارثة إنسانية وأزمة غير مسبوقة، بسبب الحصار الإسرائيلي الصارم الذي دمرالموارد الحيوية وترك المنطقة تواجه كارثة إنسانية.

كارثة إنسانية في غزة

وقالت الجارديان: “بعد مرور أكثر من أسبوع على فرض إسرائيل الحصار الكامل وقطع دخول الإمدادات إلى غزة، يواجه سكان القطاع أزمة غير مسبوقة”.

وفر مئات الآلاف من سكان شمال قطاع غزة من منازلهم بعد أن أصدرت إسرائيل أمر إخلاء استعدادًا لغزو بري متوقع - لكن ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه.

وتقصف الغارات الجوية الإسرائيلية قطاع غزة منذ أكثر من أسبوع رداً على هجوم أدى إلى مقتل 1300 شخص.

ووفقا للأمم المتحدة، تم طرد مليون فلسطيني من منازلهم في غزة.

وانقطعت الكهرباء، والمياه النظيفة نادرة، وقد ينتهي آخر وقود لمولدات الطوارئ في المستشفيات، مما يترك غزة تواجه أزمة إنسانية.

معبر رفح

وقالت الجارديان: “لعدة أيام، كان تركيز الدبلوماسيين الأجانب ينصب على معبر رفح الذي يربط مصر بغزة، حيث تنتظر قافلة من الشاحنات المحملة بالإمدادات على الجانب المصري. وقد بذلت محاولات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار من شأنه أن يسمح بدخول المساعدات، في حين يمكن للأجانب المحاصرين في غزة المغادرة”.

وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه تم التوصل إلى اتفاق للسماح بدخول المساعدات مع إسرائيل، لكن التفاصيل لا تزال غير واضحة.

ومنذ عام 2007، تخضع غزة لحصار بري وبحري صارم من قبل إسرائيل يمنع المدنيين والبضائع مثل الغذاء والدواء من التحرك بسهولة عبر الحدود. وتقول إسرائيل إن الحصار ضروري للحد من حصول حماس على الأسلحة.

ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، الأونروا، فإن 63% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الدولية. وتدعي الأونروا أن الحصار قد دمر اقتصاد غزة، وتقدر أن أكثر من 80% من السكان يعيشون في فقر.

ومنذ عام 2007، مرت معظم المواد الغذائية والمياه والأدوية التي تصل إلى غزة عبر إسرائيل أولًا. ومع ذلك، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس الأسبوع الماضي، تم منع جميع الإمدادات من دخول المنطقة.

برنامج الأغذية العالمي

وقالت الجارديان: تشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن أكثر من 60% من سكان غزة يواجهون في الأوقات العادية انعدام الأمن الغذائي. ويقول المحللون إن هذا الأمر تفاقم في ظل الحصار المشدد في الأيام الأخيرة.

ويوم الإثنين، امتدت فترات الانتظار في المخابز القليلة التي لا تزال تعمل في غزة لأكثر من 10 ساعات، وفقا لتقارير محلية. وقال أحد الرجال لوكالة أسوشيتد برس للأنباء إنه اشترى كيلو من الخبز وسيحتاج إلى تقاسمه مع 20 إلى 30 فردًا من عائلته.

وفقًا للبنك الدولي، ارتفعت نسبة الغذاء كنسبة من إجمالي واردات غزة بشكل حاد في العقد الماضي، في حين انخفضت كمية الغذاء المنتجة فعليًا في المنطقة، مما يسلط الضوء على اعتماد سكان غزة على المساعدات الخارجية التي تم حظرها الآن لقطاع غزة. أكثر من أسبوع.