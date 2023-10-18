جوتيريش يدعو إلى وقفٍ إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش، صباح الأربعاء إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال جوتيريش، في خطاب ألقاه في بكين، إن هجمات حماس في 7 أكتوبر لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للأشخاص.

وناشد جوتيريش، حماس إطلاق سراح الرهائن دون شرط وأحث إسرائيل على السماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية لغزة.

وقال جوتيريش: "أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري... لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها".

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء على مشروع قرار صاغته البرازيل يدعو إلى هدنة إنسانية في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عُدوانه المروع الانتقامي على قطاع غزة، المحاصر لليوم الـ12 على التوالي، وسط دمار وخراب واسع عم القطاع، وتزايد عدّاد الشهداء والجرحى.

أكثر من 500 شهيد دفعة واحدة في مجزرة مستشفى المعمداني

ومساء أمس الثلاثاء ارتكب الاحتلال مجزرة في مستشفى الأهلي المعمداني في حي الزيتون وسط غزة، أسقط خلالها مئات الشهداء من النساء والأطفال، وذلك في انتهاك واضح لكافة القوانين الدولية التي تؤطر حالة الحرب.

وأظهرت لقطات البث المباشر لوسائل الإعلام المختلفة، تحول ساحة المستشفى إلى شلال من الدماء وأشلاء متقطعة بعد أن قتل وأصيب مئات المصابين والمرضى في هذه الجريمة غير المسبوقة.

كما أظهرت صور من المستشفى النيران تلتهم قاعات المستشفى وتناثر الزجاج وأشلاء الجثث في المنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن 500 قتيل سقطوا في ضربة جوية إسرائيلية على المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة.

وكان المستشفى يأوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم بعد أن أنذر الجيش الإسرائيلي سكان محافظتي غزة وشمال القطاع بالنزوح إلى مناطق الوسط والجنوب.