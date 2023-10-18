حزب الكرامة يدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى المعمدانى فى غزة

أصدر حزب الكرامة، بيانا منذ قليل، أكد خلاله، أنه في ظل استمرار حلقات العدوان الإسرائيلي الهمجي على أهلنا في قطاع غزة وسط صمت وتواطؤ المجتمع الدولي، وضعف وتخاذل البيت العربي، ارتكبت آلة القتل الإسرائيلية جريمة حرب جديدة تفوق في بشاعتها جرائم النازية إبان الحرب العالمية الثانية، بقصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، ليرتقي مئات الشهداء من المدنيين العزل أثناء تلقيهم العلاج لا أثناء انخراطهم في المعارك.



وأضاف الحزب في بيانه، أن القصف الذي أدى إلى مقتل مئات الجرحى، بما في ذلك النساء والأطفال، يجدد التأكيد على وحشية عدونا الصهيوني وخسته، ويؤكد أن أغراضه الحقيقية هي اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وإحلال المستوطنين بدلا عنهم، حتى لو كان ذلك عن طريق التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

جريمة حرب

وأكد حزب الكرامة، أن مقتل المئات من الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، في القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني يعد جريمة حرب صارخة وآثمة، مطالبا الحكومة في مصر بالعمل على دفع الجامعة العربية ودبلوماسيي المجموعة العربية لدى المنظمات الأممية بالتحرك فورا لجر الجناة إلى محكمة العدل الدولية على هذه الجرائم النكراء، والضغط على المجتمع الدولي لضمان تحقيق العدالة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة السلاح الصهيوني المجرم.



حق الفلسطينيين في الحياة الكريمة

وأكد الحزب على حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضهم من النهر إلى البحر، وضرورة استعادة حريتهم وأمنهم وكرامتهم من خلال الإنهاء الكامل والنهائي للاحتلال الإسرائيلي. إن حق الفلسطينيين في الحياة الكريمة والعيش في سلام يجب أن يحظى بدعم وتضامن كل أحرار العالم.

وأشار إلى أنه على قوى الشعب العربي من المحيط إلى الخليج مطالبة الآن بمخاطبة الرأي العام العالمي لتوضيح الحقائق وكشف أكاذيب الدعاية الصهيونية، والدفاع عن الحق الفلسطيني انطلاقا من كونها قضية كل العرب لا الفلسطينيين بمفردهم.