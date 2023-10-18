الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الكرامة يدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى المعمدانى فى غزة

قصف مستشفى المعمدانى
قصف مستشفى المعمدانى فى غزة

أصدر حزب الكرامة، بيانا منذ قليل، أكد خلاله، أنه في ظل استمرار حلقات العدوان الإسرائيلي الهمجي على أهلنا في قطاع غزة وسط صمت وتواطؤ المجتمع الدولي، وضعف وتخاذل البيت العربي، ارتكبت آلة القتل الإسرائيلية جريمة حرب جديدة تفوق في بشاعتها جرائم النازية إبان الحرب العالمية الثانية، بقصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، ليرتقي مئات الشهداء من المدنيين العزل أثناء تلقيهم العلاج لا أثناء انخراطهم في المعارك.


وأضاف الحزب في بيانه، أن القصف الذي أدى إلى مقتل مئات الجرحى، بما في ذلك النساء والأطفال، يجدد التأكيد على وحشية عدونا الصهيوني وخسته، ويؤكد أن أغراضه الحقيقية هي اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وإحلال المستوطنين بدلا عنهم، حتى لو كان ذلك عن طريق التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

 

جريمة حرب 

وأكد حزب الكرامة،  أن مقتل المئات من الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، في القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني يعد جريمة حرب صارخة وآثمة، مطالبا الحكومة في مصر بالعمل على دفع الجامعة العربية ودبلوماسيي المجموعة العربية لدى المنظمات الأممية بالتحرك فورا لجر الجناة إلى محكمة العدل الدولية على هذه الجرائم النكراء، والضغط على المجتمع الدولي لضمان تحقيق العدالة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة السلاح الصهيوني المجرم.
 

 حق الفلسطينيين في الحياة الكريمة

وأكد الحزب  على حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضهم من النهر إلى البحر، وضرورة استعادة حريتهم وأمنهم وكرامتهم من خلال الإنهاء الكامل والنهائي للاحتلال الإسرائيلي. إن حق الفلسطينيين في الحياة الكريمة والعيش في سلام يجب أن يحظى بدعم وتضامن كل أحرار العالم.

وأشار إلى أنه على قوى الشعب العربي من المحيط إلى الخليج مطالبة الآن بمخاطبة الرأي العام العالمي لتوضيح الحقائق وكشف أكاذيب الدعاية الصهيونية، والدفاع عن الحق الفلسطيني انطلاقا من كونها قضية كل العرب لا الفلسطينيين بمفردهم.

حزب الكرامة مجزرة مستشفى المعمداني غزة فلسطين الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

عاجل... بعد قصف مستشفى المعمدانى.. الهلال الأحمر يستغيث: "نحن لسنا هدفًا"

عاجل.. الرئيس السيسى: قصف مستشفى المعمدانى انتهاك صارخ للقانون الدولى

عاجل.. اشتباكات فى محيط السفارة الإسرائيلية بتركيا.. (فيديو)

مصر تحمل إسرائيل المسئولية فى استهداف محيط معبر رفح

عاجل.. "الخارجية" تعلن إلغاء القمة الرباعية مع بايدن بعد قصف مستشفى المعمدانى بغزة

استشهاد 4 أشخاص من أسرة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية: إصابة 4 مصريين جراء قصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني

بتنسيق بين مصر والأردن وفلسطين.. إلغاء القمة الرباعية بعد قصف مستشفى المعمداني بغزة

العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مجزرة المستشفى المعمداني بغزة