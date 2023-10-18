الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بايدن يغادر البيت الأبيض متوجّهًا إلى إسرائيل

بايدن يغادر البيت
بايدن يغادر البيت الأبيض متوجّهًا إلى إسرائيل

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض، في طريقه إلى إسرائيل، في مسعى لوجود حل، دون توسع رقعة الحرب الدائرة بين دولة الاحتلال وحركة حماس إلى مناطق ودول أخرى في المنطقة.

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، فقد جاء في بيان مقتضب، أن الرئيس الأمريكي توجه إلى قاعدة أندروز العسكرية القريبة من واشنطن حيث سيستقل طائرة إلى تل أبيب.

وقبل مغادرة بايدن، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الأردن ألغى قمة كان من المقرر أن تستضيفها عمان، اليوم الأربعاء، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وملك الأردن والرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني أبومازن،  لبحث الوضع في غزة.

وكان من المتوقع أن يلتقي بايدن بالقادة العرب بعد زيارة تضامنية لإسرائيل.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن بايدن ألغي زيارته للأردن بعد التشاور مع العاهل الأردني الملك عبد الله.

الأكثر قراءة

عاجل.. اشتباكات فى محيط السفارة الإسرائيلية بتركيا.. (فيديو)

عاجل.. الاتحاد الأوروبي: قصف مستشفى المعمداني في غزة جريمة ويجب محاسبة مرتكبيها

عاجل.. "القاهرة الإخبارية" تتحدى "يوتيوب" وتعيد عرض صور ضحايا مجزرة مستشفى المعمدانى

عاجل.. بعد قصف مستشفى المعمدانى.. الأزهر يوجه نداء للأمتين العربية والإسلامية

عاجل.. الرئيس السيسى: قصف مستشفى المعمدانى انتهاك صارخ للقانون الدولى

عاجل... بعد قصف مستشفى المعمدانى.. الهلال الأحمر يستغيث: "نحن لسنا هدفًا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية: إصابة 4 مصريين جراء قصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني

بتنسيق بين مصر والأردن وفلسطين.. إلغاء القمة الرباعية بعد قصف مستشفى المعمداني بغزة

العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مجزرة المستشفى المعمداني بغزة