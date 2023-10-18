عاجل.. بايدن يغادر البيت الأبيض متوجّهًا إلى إسرائيل

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض، في طريقه إلى إسرائيل، في مسعى لوجود حل، دون توسع رقعة الحرب الدائرة بين دولة الاحتلال وحركة حماس إلى مناطق ودول أخرى في المنطقة.

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، فقد جاء في بيان مقتضب، أن الرئيس الأمريكي توجه إلى قاعدة أندروز العسكرية القريبة من واشنطن حيث سيستقل طائرة إلى تل أبيب.

وقبل مغادرة بايدن، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الأردن ألغى قمة كان من المقرر أن تستضيفها عمان، اليوم الأربعاء، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وملك الأردن والرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني أبومازن، لبحث الوضع في غزة.

وكان من المتوقع أن يلتقي بايدن بالقادة العرب بعد زيارة تضامنية لإسرائيل.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن بايدن ألغي زيارته للأردن بعد التشاور مع العاهل الأردني الملك عبد الله.