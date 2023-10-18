الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماكرون: يجب إفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقصف الذي طال مستشفى المعمداني في مدينة غزة مساء الثلاثاء وأسفر عن استشهاد 500 شخص على الأقلّ، معتبرا أن "لا شيء يمكن أن يبرر استهداف مدنيين".

وقال ماكرون، تعليقًا على القصف، إنه يجب إفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير.


ودعا الرئيس الفرنسي إلى حماية المدنيين في غزة، معتبرًا أن الهدنة الإنسانية أمر ملح وضروري.

تصاعدت الأحداث في غزة في اليوم الحادي عشر للحرب بين إسرائيل وحركة حماس، حيث أدى قصف لمستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، المعروف كذلك باسم المستشفى المعمداني، إلى استشهاد نحو 500 شخص على الأقل.

 

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