الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المهن الموسيقية تدعو أعضاءها لوقفة تضامنية مع أهالى غزة

نقابة المهن الموسيقية
نقابة المهن الموسيقية

دعت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، أعضائها إلى  وقفة تضامنية مع أهالي غزة والشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة، أمام النصب التذكاري بمدينة نصر.

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وأصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، بيانا قال فيه: "دعا الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية، جموع الموسيقيين ونجوم الموسيقى والغناء لوقفة أمام النصب التذكاري بمدينة نصر بعد صلاة الجمعة".

وتابع البيان، أن الوقفة جاءت لمؤازرة وتأييد أخواتنا فى غزة، وللاعتراض على الأفعال الوحشية لجيش الاحتلال والمجازر التى يتعرض لها الأطفال والكبار فى غزة على يد الجيش الصهيوني.

وأكد البيان، وقوف الموسيقيين وبقوة خلف القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الأزمة.

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