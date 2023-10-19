الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على لجنة التحكيم "كوميدي ستارز 3" بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

داغر
داغر

ينظم ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، مسابقة «كوميدي ستارز»، في نسختها الثالثة (Comedy Stars Competition Jury3 وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة، والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتقام تحت شعار «الحياة لنا»، في الفترة من 21 وحتى  27 أكتوبر.

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وتقام مسابقة «كوميدي ستارز3»، تحت إشراف الفنان بولا صموئيل، وتتشكل لجنة التحكيم من الفنان النجم حسام داغر (مصر)، والممثل والمخرج المسرحي سالم المنصوري (قطر)، والممثل علي سلمان (البحرين).


ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، والدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية من  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.
 

القاهرة الدولي للمسرح الجامعي المدير التنفيذي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي فعاليات الدورة الثالثة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

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