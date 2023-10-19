الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

تعرف على لجنة تحكيم مسابقة "سامية حبيب للمقال النقدي"

سامية حبيب للمقال
سامية حبيب للمقال النقدي

ينظم ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، لأول مرة مسابقة خاصة بالمقال النقدي، والتي تحمل اسم الدكتورة سامية حبيب، أستاذة النقد الأدبي بمعهد أعالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون. وتقام المسابقة ضمن فعاليات الدورة الخامسة للملتقى، والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتحت شعار "الحياة لنا"، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 21 وحتى 27 أكتوبر.

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة سامية حبيب للمقال النقدي 

وتنظم مسابقة «سامية حبيب للمقال النقدي»، تحت إشراف د. محمد سمير الخطيب، وتتشكل لجنة التحكيم للمسابقة من الكاتب والمؤلف إبراهيم الحسيني (رئيسًا)، د. أسماء يحيى الطاهر عبد الله (عضوًا)، د. محمد عبد المنعم  (عضوًا)

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة. أمل صديق عفيفي، والأستاذة الدكتورة. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.


ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

ويكرم الملتقى هذه الدورة نخبة من الفنانين والمسرحيين من مصر والدولة العربية والعالم، وهم من مصر، الفنانة القديرة والنجمة سهير المرشدي، والنجمة حنان مطاوع، والفنان أحمد أمين، من مصر، والممثل والكاتب أحمد أبورحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة، (الإمارات)، والبروفيسور بيتر بارلو (إنجلترا).

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية من الأستاذ الدكتور. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الأستاذة الدكتورة. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.

مسابقة سامية حبيب ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الخامسة المخرج عمرو قابيل أعضاء لجنة التحكيم المقال النقدي أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسى حذّر من سيناريو تهجير الفلسطينيين (فيديو)

يستهدف المساجد والمنازل.. قصف إسرائيلى متواصل على قطاع غزة (فيديو)

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطانى التصعيد العسكرى فى غزة (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": 678 شهيدًا فى غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

القاهرة الدولى للمسرح الجامعى يعلن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية

القاهرة الدولى للمسرح الجامعى يعلن القائمة الطويلة لمسابقة «محمود نسيم» للكتابة

جمال الغيطانى.. الروائى والصحفى المخضرم

"الحياة لنا".. "القاهرة الدولي للمسرح الجامعي" يعلن قائمة المكرمين في الملتقى

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

محمد الباز: "خطة إسرائيل لنقل الفلسطينيين إلى سيناء بقت مفضوحة"

النائب العام يستقبل وزير الأوقاف

مستهدف من الإخوان.. محمد الباز: ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم