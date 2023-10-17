الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

"الحياة لنا".. "القاهرة الدولي للمسرح الجامعي" يعلن قائمة المكرمين في الملتقى

ملتقى القاهرة الدولي
ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

أعلن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، عن قائمة المكرمين للدورة الخامسة، التي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتحت شعار «الحياة لنا»، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 21 وحتى 27 أكتوبر 2023.

ويكرم الملتقى هذه الدورة نخبة من الفنانين والمسرحيين من مصر والدولة العربية والعالم، وهم من مصر، الفنانة القديرة والنجمة سهير المرشدي،  والنجمة حنان مطاوع، والفنان أحمد أمين،  من مصر، والممثل والكاتب أحمد أبورحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة، (الإمارات)، والبروفيسور بيتر بارلو (إنجلترا)

ويكرم الملتقى ضمن فعالياته بالمسابقات المصاحبة، النجم والفنان الكوميدي ســـامي مغاوري، والفنان والكاتب والسيناريست وليـد يـوسـف، والباحث محمد رشاد رشود من الإمارات.

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت، والكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، والدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

سامي مغاوري ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الخامسة أحمد أبو رحيمه أحمد امين سهير المرشدي المخرج عمرو قابيل

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