الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اتحاد النقابات الموسيقية العربية تصدر بيانًا داعمًا لأهالى فلسطين

بيان مساندة
بيان مساندة

أصدر اتحاد النقابات الموسيقية العربية بيانًا صحفيًا أدان فيه ما يحدث في فلسطين من أحداث دموية خلال الأيام القليلة الماضية.

بيان اتحاد النقابات الموسيقية العربية

وكان نص البيان كالتالي: "نحن النقباء والأعضاء والمنخرطين تحت لواء اتحاد النقابات الموسيقية العربية وتفاعلا مع ما عرفته الأراضي الفلسطينية من أحداث غير مسبوقة خلال الأيام الأخيرة انطلاقًا من ملحمة طوفان الأقصى ووصولًا إلى الرد الهمجي والعنصري لقوات الاحتلال الصهيوني والمساندة العمياء لأعداء السلام الداعمين للاحتلال وخاصة ما يبدر من انحياز وتشف عن جهات سياسية وإعلامية غربية، نعبّر عن تضامننا المطلق معا الفلسطيني وكل المقاومة الفلسطينية في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الصراع الفلسطيني العربي مع الكيان وإذ ندين بشدة ما سارعت به الماكينة الصهيونية إلى التنكيل والغطرسة والاعتداءات الغاشمة والصادمة والرّد الهمجي لعل آخرها قصف مستشفى المعمداني في غزة وإسقاط مئات الضحايا المدنيين الأبرياء".

txt

هالة صدقى: موقف مصر مشرف تجاه القضية الفلسطينية

txt

نادية مصطفى: أثق في قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

txt

أشرف زكى لـ"الدستور": ندعم قرارات الرئيس السيسى.. والقضية الفلسطينية فى قلوبنا

txt

نقابة الموسيقيين التونسية تصدر بياناً تضامنياً مع الأشقاء الفلسطينيين

txt

الموسيقار عمر خيرت يؤجل جميع حفلاته بسبب أحداث غزة

txt

عبير صبرى: مصر داعمة للقضية الفلسطينية من البداية ودعاؤنا لهم ليل نهار

txt

يحيى الفخراني يخوض السباق الرمضاني بمسلسل "عتبات البهجة"

txt

أحمد حاتم : فيلم "حسن المصرى" لاقى قبولًا جماهيريًا وشخصيتى مختلفة

txt

مواجهة قوية بين نجلاء بدر ومراد مكرم فى مسلسل "صوت وصورة"

txt

شريهان: الفلسطينيون أصبحوا محرومين من الحق فى الحياة

نقابات العالم العربي تدعم فلسطين

وتابع البيان: "فإنَّنا نؤكد أن ما أقدمت عليه المقاومة الفلسطينية ما هو إلا ردّ مشروع للتعبير عن تمسك مسلوبي الأرض والحياة بالحق الفلسطيني ورفض سياسة القمع والظلم وكل المناورات، الهادفة إلى تكريسه أمرا واقعا فضلا عن اعتباره حقا طبيعيا في الوقوف بشجاعة ومسئولية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره والدفاع عن استحقاقه بدولة حرّة ومستقلة ينعم فيها شعبها بالأمان والحياة الكريمة على غرار كل الشعوب الحرة المناهضة للاستعمار والاحتلال والتبعية".

واستكمل: "قد لا تغفل عين في كل العالم الذي نعتبره ضمير الإنسانية الحي عما يقاسي منه الشعب الفلسطيني من مجازر متلاحقة يرتكبها جيش الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزّل فضلًا عن تدنيس المقدّسات وفي تجاوز للمواثيق والقوانين كما لا يفوتنا أن نعبر عن عميق ألمنا إزاء معاناة الشعب الفلسطيني وانزعاجنا من الصمت الذي طبع ردود عديد الدول المساندة باطلًا لمشروع الكيان الصهيوني في إبادة الشعب الفلسطيني الشقيق ونحمّل المجتمع الدولي كامل المسؤولية إزاء التصعيد الذي ستكون انعكاسات مخيبة للآمال على المنطقة وكل العالم".

واستطرد البيان: "إن كنا نناشد العالم بأسره إلى الاستفاقة من الغيبوبة واللامبالاة وربما القصدية في التنكيل بشعبنا الفلسطيني المضطهد فإنّنا ندعو النقابات الموسيقية بالوطن العربي وكل المنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني في العالم إلى تحمل مسئولياتها وعدم تفويت الفرصة للتعبير عن تضامنها المطلق بالمتاح من أشكال ووسائل مع كل أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".

واختتم: "عاشت فلسطين الحرة الأبية ويسقط الاحتلال والنصر قريب بإذن الله ورحم الله كل الشهداء الأبرار، عن أعضاء اتحاد النقابات الموسيقية تونس، فلسطين، الجزائر، المغرب، ليبيا، موريتانيا، السودان، العراق، سوريا، لبنان، الأردن والكويت".

7fad6731-de7d-4545-b094-dc9131ef53ab
7fad6731-de7d-4545-b094-dc9131ef53ab
1176660d-2b8d-4494-a2be-492ac95a4a52
1176660d-2b8d-4494-a2be-492ac95a4a52
اتحاد النقابات الموسيقية العربية اتحاد النقابات الموسيقية العربية مصر اتحاد النقابات الموسيقية العربية تونس اتحاد النقابات الموسيقية العربية المغر اتحاد النقابات الموسيقية العربية ليبيا اتحاد النقابات الموسيقية العربية سوريا

مواد متعلقة

هالة صدقى: موقف مصر مشرف تجاه القضية الفلسطينية

نادية مصطفى: أثق فى قرارات الرئيس السيسى بشأن القضية الفلسطينية

أشرف زكى لـ"الدستور": ندعم قرارات الرئيس السيسى.. والقضية الفلسطينية فى قلوبنا

نقابة الموسيقيين التونسية تصدر بياناً تضامنياً مع الأشقاء الفلسطينيين

الموسيقار عمر خيرت يؤجل جميع حفلاته بسبب أحداث غزة

عبير صبرى: مصر داعمة للقضية الفلسطينية من البداية ودعاؤنا لهم ليل نهار

يحيى الفخراني يخوض السباق الرمضاني بمسلسل "عتبات البهجة"

أحمد حاتم : فيلم "حسن المصرى" لاقى قبولًا جماهيريًا وشخصيتى مختلفة

الأكثر قراءة

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

منشور يجوب مواقع التواصل الاجتماعى.. هل حذُفت سيناء من الخريطة؟

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

عبر موقع "إكس".. أفيخاى أدرعى يهاجم أنغام والأخيرة: ربنا ياخدك

بالزى الرسمى.. نجمات الفن متطوعات فى مؤسسة الهلال الأحمر المصرى

"مراتي فضحتني".. مفاجآت في تحقيقات الصيدلي المتحرش بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم