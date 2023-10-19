اتحاد النقابات الموسيقية العربية تصدر بيانًا داعمًا لأهالى فلسطين

أصدر اتحاد النقابات الموسيقية العربية بيانًا صحفيًا أدان فيه ما يحدث في فلسطين من أحداث دموية خلال الأيام القليلة الماضية.

بيان اتحاد النقابات الموسيقية العربية

وكان نص البيان كالتالي: "نحن النقباء والأعضاء والمنخرطين تحت لواء اتحاد النقابات الموسيقية العربية وتفاعلا مع ما عرفته الأراضي الفلسطينية من أحداث غير مسبوقة خلال الأيام الأخيرة انطلاقًا من ملحمة طوفان الأقصى ووصولًا إلى الرد الهمجي والعنصري لقوات الاحتلال الصهيوني والمساندة العمياء لأعداء السلام الداعمين للاحتلال وخاصة ما يبدر من انحياز وتشف عن جهات سياسية وإعلامية غربية، نعبّر عن تضامننا المطلق معا الفلسطيني وكل المقاومة الفلسطينية في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الصراع الفلسطيني العربي مع الكيان وإذ ندين بشدة ما سارعت به الماكينة الصهيونية إلى التنكيل والغطرسة والاعتداءات الغاشمة والصادمة والرّد الهمجي لعل آخرها قصف مستشفى المعمداني في غزة وإسقاط مئات الضحايا المدنيين الأبرياء".

نقابات العالم العربي تدعم فلسطين

وتابع البيان: "فإنَّنا نؤكد أن ما أقدمت عليه المقاومة الفلسطينية ما هو إلا ردّ مشروع للتعبير عن تمسك مسلوبي الأرض والحياة بالحق الفلسطيني ورفض سياسة القمع والظلم وكل المناورات، الهادفة إلى تكريسه أمرا واقعا فضلا عن اعتباره حقا طبيعيا في الوقوف بشجاعة ومسئولية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره والدفاع عن استحقاقه بدولة حرّة ومستقلة ينعم فيها شعبها بالأمان والحياة الكريمة على غرار كل الشعوب الحرة المناهضة للاستعمار والاحتلال والتبعية".

واستكمل: "قد لا تغفل عين في كل العالم الذي نعتبره ضمير الإنسانية الحي عما يقاسي منه الشعب الفلسطيني من مجازر متلاحقة يرتكبها جيش الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزّل فضلًا عن تدنيس المقدّسات وفي تجاوز للمواثيق والقوانين كما لا يفوتنا أن نعبر عن عميق ألمنا إزاء معاناة الشعب الفلسطيني وانزعاجنا من الصمت الذي طبع ردود عديد الدول المساندة باطلًا لمشروع الكيان الصهيوني في إبادة الشعب الفلسطيني الشقيق ونحمّل المجتمع الدولي كامل المسؤولية إزاء التصعيد الذي ستكون انعكاسات مخيبة للآمال على المنطقة وكل العالم".

واستطرد البيان: "إن كنا نناشد العالم بأسره إلى الاستفاقة من الغيبوبة واللامبالاة وربما القصدية في التنكيل بشعبنا الفلسطيني المضطهد فإنّنا ندعو النقابات الموسيقية بالوطن العربي وكل المنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني في العالم إلى تحمل مسئولياتها وعدم تفويت الفرصة للتعبير عن تضامنها المطلق بالمتاح من أشكال ووسائل مع كل أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".

واختتم: "عاشت فلسطين الحرة الأبية ويسقط الاحتلال والنصر قريب بإذن الله ورحم الله كل الشهداء الأبرار، عن أعضاء اتحاد النقابات الموسيقية تونس، فلسطين، الجزائر، المغرب، ليبيا، موريتانيا، السودان، العراق، سوريا، لبنان، الأردن والكويت".

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