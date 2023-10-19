42 دولة تنضم لبث اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى

في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق البث التليفزيوني المشترك لجميع القنوات والإذاعات الرسمية لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والنقل الحي والبث المباشر، سيتم بثه السبت المقبل من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.

ووافقت 42 دولة عربية وإسلامية وآسيوية على الانضمام إلى البث المشترك لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع التليفزيون الفلسطيني، لدعم القضية الفلسطينية في حربها مع المحتل الغاشم.

وستنضم القنوات والإذاعات إلى البث المباشر للتليفزيون الفلسطيني، وسيتم توجيه مداخلات من قبل كبار الشخصيات السياسية والإعلامية والمسئولين، بمن في ذلك معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، وعدد من المسئولين عن البث الإذاعي والتليفزيوني.

اتحاد إذاعات وتليفزيون التعاون الإسلامى يؤيد القضية الفلسطينية

وتم التنسيق بين اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الدكتور عمرو الليثي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، لتخصيص يوم السبت المقبل، ٢١ أكتوبر، في إطار دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الانتهاكات الخطيرة للاعتداء الإسرائيلي.

ويقوم التليفزيون الفلسطيني، من خلال أكبر شبكة مراسلين، بتخصيص خريطة برامجية وتغطية خاصة لنقل الصورة كاملة من قطاع غزة ومن كافة المناطق الفلسطينية، ونقلها على الهواء عبر تليفزيونات وإذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي.

وكان اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي قد أعرب سابقًا عن رفضه القاطع دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وأدان استهداف المدنيين الأبرياء هناك. كما أدان بشدة منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وجدد الاتحاد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات فعالة لوقف كافة أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير ممرات إنسانية لتأمين الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.