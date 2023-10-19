الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تضامنًا مع الأحداث الجارية فى غزة.. عمرو دياب يعلن تأجيل حفله فى دبى

عمرو دياب
عمرو دياب

أعلن  الفنان عمرو دياب، تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إحياؤه في إمارة دبي، وذلك تضامناً مع الأحداث الجارية في غزة.

 

 

وكان النجم عمرو دياب، أعلن عن دعمه للشعب الفلسطيني وقضيتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث غيّر صورة بروفايل صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، سواء "فيسبوك" أو موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، واضعًا علم فلسطين، ويأتي ذلك تزامنًا مع تصاعد الأحداث في غزة وفلسطين، خاصةً بعد قصف مستشفى المعمداني مساء أمس الثلاثاء.

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور الفنان عمرو دياب مع تغييره صورة الحساب الرسمي الخاص به تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي تعرض للظلم على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

وفي وقتٍ سابق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف، الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية.

وأضاف البيان: "إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمرو دياب غزة الهضبة دبي تأجيل الغنائي

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