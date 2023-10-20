رئيس إندونيسيا يدعو لوقف العنف المتصاعد فى غزة وترسيخ السلام بالمنطقة

أعرب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، عن قلقه العميق إزاء تطورات الأوضاع في غزة.. داعيًا إلى وقف العنف وترسيخ السلام في المنطقة.

وقال ويدودو- خلال كلمته في أعمال "قمة الرياض" بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرقي آسيا، وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية- إن موقف دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول "آسيان" يجب أن يكون واضحًا وصارمًا في دعم حلول السلام الدائمة والمستدامة في فلسطين.

وأشار إلى أن الجذور المسببة لمشكلة غزة هي احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وهو ما يجب حله وتسويته وفق المعايير الدولية التي تم الاتفاق عليها.

وثمن الرئيس الإندونيسي، دور دول مجلس التعاون الخليجي في دعم عمليات السلام في جنوب شرقي آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، مؤكدا ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية لدول المجلس والرابطة، من خلال الاستثمار في التجارة المتوازنة والمنفتحة.

ولي العهد السعودي يؤكد رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين في غزة

كان قد أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة.

وقال بن سلمان خلال افتتاح قمة "الرياض"، بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرقي آسيا "أسيان": "يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، ونؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت"، مشددًا على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.

وطالب بضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لحل عادل بإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967، مشيرًا إلى أن قمة الرياض تهدف لتنمية الشراكة والتعاون بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار بين دول المجلس والرابطة، معربًا عن تطلعه لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الخميس، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقي رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك في الرياض.