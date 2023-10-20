الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": الأمين العام للأمم المتحدة يتفقد طائرة مساعدات فى مطار العريش

طائرة مساعدات
طائرة مساعدات

وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى مطار العريش، حيث تفقد إحدى الطائرات المحملة بالمساعدات في مطار العريش لنقلها إلى قطاع غزة وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وتعتبر زيارة الأمين العام للأمم المتحدة من أهم الزيارات للمنطقة بعدما عبر وناشد في أكثر من مرة بالأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة.

ومن المنتظر أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة كلمة خلال الساعات المقبلة في معبر رفح، يتحدث فيها عن الأوضاع الإنسانية وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

مطار العريش انطونيو جوتيريش معبر رفح غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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