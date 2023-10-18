الطموح هو أولوياتي.. رودري يكشف موقفه من عروض السعودية

تحدث الإسباني رودري، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مستقبله مع الفريق والعروض السعودية لضمه.

وسبق أن انتقد رودري التعاقدات التي أبرمتها أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مطالبًا بضرورة التحكم في استنزاف المواهب، على حد وصفه.

وشارك رودري في 10 مباريات بقميص مانشستر سيتي منذ انطلاق الموسم الجاري، وسجل 3 أهداف وصنع 2 لزملائه في الفريق.

وبسؤاله مع مستقبله، قال رودري في تصريحات لشبكة كوبي:"أنا سعيد في مانشستر سيتي، سمعت بشأن العروض السعودية، لكنه بالنسبة لي سيكون أمرًا معقدًا للغاية أن أنضم لمشروع مثل الدوري السعودي".

ويلعب رودري ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه من أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

أضاف: "الطموح هو أولوياتي في كرة القدم، كطموح رياضي وفردي وجماعي، في اللحظة الحالية السعودية ليست كذلك".

وبدأ رودري مسيرته ضمن صفوف شباب فريق أتلتيكو مدريد وانتقل لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2012، ثم رحل لنادي فياريال تحت 19 عامًا في صيف 2013 ثم صعد لفريق الرديف بعد سنتين ثم انضم للفريق الأول لنادي فياريال في صيف 2016، ولعب لهم موسمين ثم انضم لأتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

وساهم رودري في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، 3 مرات، إضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة والسوبر الأوروبي مرة ولقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مرتين وكأس الاتحاد الانجليزي مرة واحدة.

ومثل رودري المنتخب الإسباني في مرحلتي تحت 19 عامًا وتحت 21 عامًا، وبدأ في تمثيل المنتخب الإسباني الأول منذ 23 مارس 2018، ومنذ ذلك الحين شارك في 47 مباراة وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه.