تليجراف: كالفين فيليبس يفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية أن الإنجليزي كالفين فيليبس، لاعب فريق مانشستر سيتي، يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويلعب كالفين فيليبس ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه من فريق ليدز يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

وذكرت صحيفة تليجراف أنه من الممكن أن يعرض على كالفين فيليبس طريقًا للخروج من مانشستر سيتي لتحقيق حلمه في المشاركة ببطولة أمم أوروبا المقبلة.

وضمن المنتخب الانجليزي تأهله لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024 بعد الفوز على منتخب إيطاليا أمس بالتصفيات المؤهلة للبطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أفادت الصحيفة أن كالفين فيليبس سيفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في حالة استمرار جلوسه على دكة البدلاء في الجولات الستة المتبقية حتى يناير، للحصول على المشاركة لدقائق أكثر.

ومن المتوقع أن يدخل فريق يوفنتوس الإيطالي ونيوكاسل الانجليزية في سباق البحث عن لاعب وسط ملعب خاصة بعد اتهام الثنائي نيكولو فاجيولي، لاعب يوفنتوس، وساندرو تونالي، لاعب نيوكاسل، بالتورط في عمليات المراهنات على نتائج المباريات والتي قد يتبعها إيقافهما.

وترى تليجراف أن انتقال فيليبس إلى يوفنتوس في النصف الثاني من الموسم قد يكون حل جيد بالنبسبة للاعب وللنادي، خاصة أن النادي الإيطالي لا يشارك في البطولات الأوروبية.

نيوكاسل أبدى اهتمامه بالتعاقد مع فيليبس في الماضي ولكنه مثل يوفنتوس من المرجح أن يرغب في الحصول على اللاعب معارًا، ويتبقى رؤية موقف مانشستر سيتي عما إذا كان سيسمح له بالانتقال لمنافس في الدوري الانجليزي في صفقة مؤقتة.

كالفين فيليبس كان يرغب في البقاء مع مانشستر سيتي والمنافسة على مكانه ولكن الحقيقة أنه لم يبدأ في التشكيل الأساسي للفريق في آخر مباراتين، واللتين كانتا ضمن عقوبة استبعاد رودري، وهو ما قد يجعله يعيد تفكيره.

وبدأ كالفين فيليبس مسيرته ضمن صفوف شباب ليدز يونايتد وتم تصعيده من فريق تحت 18 عامًا لفريق تحت 21 عامًا في صيف 2014، وصعد للفريق الأول في صيف 2015 وقضى 7 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لمانشستر سيتي مطلع الموسم المنقضي.