لاعب مانشستر سيتي يلمح برحيله في انتقالات يناير المقبلة

تحدث كالفين فيليبس لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مستقبله مع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فيليبس لم يعد ضمن خطط الإسباني بيب جوارديولا، فقد أشارت تقارير لاهتمام بعض الأندية بضمه خلال يناير المقبل.

وقال اللاعب الذي شارك أساسيًا مع إنجلترا أمس بعد اللقاء: "كلاعب كرة قدم، تريد دائما اللعب وهذا هو الحال معي".

وأضاف: “أريد دقائق ومن الواضح أنني لم أفعل ذلك خلال العام ونصف العام الماضيين، لذلك هذا شيء أريد القيام به، دعونا نرى ما سيحدث في يناير”.

كان صاحب الـ27 عامًا انضم الصيف الماضي للسيتي قادمًا من ليدز يونايتد في صفقة قدرت بـ45 مليون جنيه إسترليني.

وشارك اللاعب في 26 لقاء فقط مع السيتي، وسط عدم أخذه فرصة كاملة في وجود كتيبة وسط الملعب بجانب التعاقد مع كوفاسيتش.

إنجلترا تتأهل ليورو 2024

تأهل منتخب إنجلترا إلى كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2024”، بفوزه على ضيفه الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، في الجولة الثامنة من المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة للنهائيات.

افتتح جيانلوكا سكاماكا التسجيل لـ إيطاليا بهدف أول في الدقيقة 15 من متابعة لتمريرة جيوفاني دي لورينزو،ليعادل هاري كين النتيجة لإنجلترا في الدقيقة 32، من ركلة جزاء تحصل عليها زميله جود بيلينجهام، ثم سجل ماركوس راشفورد الهدف الثاني لإنجليز في الدقيقة 57 من هجمة مرتدة،وعاد كين ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 77، بعدما تجاوز دفاعات إيطاليا وانفرد بـ دوناروما، ليُسكن الكرة في مرماه، ليعبر رفقة “الأسود الثلاثة” إلى اليورو.