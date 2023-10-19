الخميس 19 أكتوبر 2023
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الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 وشروط ومستندات استخراجها

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية، وذلك منذ إطلاق وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية منصة التأشيرات لإنهاء كافة أوراق الوافدين والمغتربين من مختلف الجنسيات بالمملكة سواء الخاصة بإقامتهم أو لطلبات زيارة ذويهم.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

خصصت وزارة الخارجية السعودية منصة التأشيرات إلكترونية يمكن من خلالها إنهاء كافة إجراءات فيزا الإقامة للوافدين والمغتربين من مختلف الجنسيات، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص الراغب في الحصول على التأشيرة بدقة وفي الخانات اللازمة لذلك تسهيلا على العاملين بالمملكة لإتاحة الحصول على طلب الزيارة العائلية أو الشخصية.

ومن الخدمات الرقمية التي يمكن انجازها من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية الزيارة العائلية لأسر الوافدين والعاملين في المملكة أو التقديم على خدمة أداء العمرة أو التقديم طلبات للحصول على فرص عمل داخل المملكة العربية.

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المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة السعودية إلكترونيًا

يمكن للمصريين الراغبين في الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 خلال عدة أيام فقط من التقديم عليها من خلال تحميل المستندات المطلوبة والتي تختلف وفقا لطبيعة التأشيرة المطلوبة والتي تتلخص فيما يلي:-

  • جواز السفر ساري لمدة 6 شهور.
  • نموذج طلب التأشيرة.
  • شهادة العمل.
  • المؤهل الدراسي وسنة التخرج.
  • صورة شخصية للمواطن الراغب في السفر للحصول على التأشيرة مقاس 4*6.
  • إقرار بصحة البيانات المسجل والمستندات المطلوبة.
  • دقة إدخال البيانات اللازمة.

يأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية إلى تعزيز سبل التعاون بين الدول وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

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الشروط الحصول على تاشيرة السعودية 2023

وضعت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عدة شروط للحصول على تأشيرة المملكة العربية السعودية والتي تتلخص فيما يلي:-

  • صلاحية جواز السفر.
  • دفع الرسوم اللازمة للحصول على التأشيرة المطلوبة.
  • صور شخصية بحجم 6*4 سم بخلفية بيضاء.
  • إدخال البيانات اللازمة بدقة.
  • تحديد نوع التأشيرة المطلوبة وجنسيه مقدمها.

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تفاصيل الحصول على تأشيرة السعودية 2023

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