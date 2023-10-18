الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالمجان.. خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية إلكترونياً 2023

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية

الاستعلام عن تأشيرة السعودية من الأمور التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين في مصر لأداء العمرة أو السفر للعمل، لذا يتصدر البحث عن طريقة استعلام تأشيرة السعودية باستخدام رقم جواز السفر لعام 2023 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة. 

تأشيرة السعودية 2023

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية وفرت خدمة الاستعلام عن تأشيرة السفر للسعودية وتأشيرة الدخول والمسافرين والمقيمين، من خلال موقع إلكتروني نظرًا للإقبال الشديد على تأشيرة المملكة العربية السعودية للعديد من الجنسيات المختلفة سواء العرب أو الأوروبيين الراغبة في زيارتها للعمل أو السياحة أو زيارة الأقارب.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية إلكترونيا 2023 

وفرت وزارة الخارجية السعودية إمكانية استعلام تأشيرة السعودية برقم جواز السفر لعام 2023 بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد بدلا ان التزاحم على السفارات والقنصليات في عارضات العالم من خلال خطوات بسيطة لا تتطلب سوى هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر مناسب.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية إلكترونيا 2023 

وفي إطار حرص الدستور على تقديم الخدمات الإخبارية للقراء نقدم في السطور التالية خطوات استعلام تأشيرة السعودية برقم جواز السفر لعام 2023 من خلال الموقع الإلكتروني دون أية رسوم:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية  هنا 

- البحث عن قسم التأشيرات أو خدمة استعلام عن التأشيرات في الموقع.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلب وشروط الحصول عليها

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- اختر الاستعلام عن تأشيرة السعودية.

- حدد نوع التأشيرة التي ترغب في استعلام عنها سواء كانت تأشيرة الزيارة أو تأشيرة العمل او السياحة فالسعودية تمنح تأشيرة للراغبين في حضور موسم الرياض وغيرها من المناسبات الترفيهية

- قم بإدخال رقم جواز سفرك وتاريخ ميلادك في الحقول المخصصة.

- تحقق من الكود الأمني المعروض.

- ستظهر لك صفحة تحتوي على تفاصيل تأشيرة السعودية المتعلقة بك، مثل مدة صلاحية التأشيرة وتاريخ الإصدار وتاريخ السفر، وغيرها من المعلومات المهمة.

شروط الحصول على تأشيرة السعودية 2024

هناك عدد من الشروط التي يجب توفرها للحصول على تأشيرة السعودية برقم جواز السفر لعام 2023، وهي محددة من قبل وزارة الخارجية السعودية وقد تختلف من دولة لأخرى لكن هناك بعض الاشتراطات العامة وهي كالتالي: 

- صلاحية جواز السفر.

- دفع الرسوم المطلوبة.

- تقديم صور شخصية بحجم 6×4 سم مع خلفية بيضاء.

- تقديم المستندات المطلوبة.

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