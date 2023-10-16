الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلب وشروط الحصول عليها

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية

يهتم المصريون بالبحث عن تأشيرة السعودية إما لغرض السفر للعمل أو السياحة الدينية، وحددت السفارة السعودية بعض الشروط الجديدة للحصول على تأشيرة الشروط، كما وفرت رابط إلكتروني يمكن الراغبون من السفر إجراء الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلب، وهو ما تعرضه “الدستور” في التقرير التالي. 

رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلب

يستطيع المصريين الراغبين في الاستعلام عن تأشيرة السعودية زيارة موقع السفارة أو الشغل على الرابط التالي https://visa.visitsaudi.com/، ويبلغ تكلفة  تأشيرة السعودية الإلكترونية: 535 ريال سعودي (ما يعادل 142.45 دولار أمريكي تقريبًا)، ويشمل هذا السعر سعر التأشيرة الإلكترونية، وسعر التأشيرة الإلكترونية، صلاحية ومدة التأشيرة الإلكترونية للمصريين. 

تسمح هذه التأشيرة للمصريين بالدخول المتعدد وهي صالحة لمدة عام من تاريخ إصدارها، تسمح التأشيرة بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا كحد أقصى.

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شروط الحصول على تأشيرة السعودية 

وحدد السفارة السعودية شروط الحصول على تأشيرة السعودية وهي يجب ألا يقل عمرك عن 18 عامًا للدخول بمفردك،  لا يجوز للمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا الدخول إلا إذا كانوا برفقة أحد الوالدين أو الأجداد أو الأشقاء البالغين (فوق 18 عامًا)، يجب أن يكون جواز سفرك ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر بعد تاريخ الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

كما حددت السفارة  بعض الوثائق للحصول على تأشيرة السعودية سواء من  سفارة/قنصلية/تأشير وهي  إثبات الإقامة (في البلد الذي تقيم فيه)، تذكرة العودة، إثبات العمل، إثبات مالي/كشف الحساب المصرفي، خط سير الرحلة، الهوية، عنوان الإقامة (عنوان الإقامة أثناء زيارة السعودية).

يستطيع المواطنون في مصر السفر إلى السعودية بدون لاصق التأشيرة على جواز السفر، وذلك في مبادرة جديدة أطلقتها المملكة، حيث تم التحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، وذلك  بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.

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