شروط الهجرة إلى كندا ورابط استمارة التقديم فيها

حددت سفارة كندا شروط الهجرة إلى كندا والتي تختلف من برنامج لآخر، والتي تشمل 6 برامج مختلفة، ومع زيادة بحث المصريون عن شروط الهجرة إلى كندا، توضحها الدستور في التقرير التالي.

رابط استمارة الهجرة إلى كندا

يستطيع الراغبون في الهجرة إلى كندا الدخول عبر الموقع الذي خصصته سفارة كندا في مصر لهذا الغرض، أو الدخول مباشرة عبر الموقع التالي https://www.canada.ca، اكتب البيانات الاساسية الموجودة أمامك، اضغط على تقديم.

ومن ضمن الشروط التي حددتها سفارة كندا ليتمكن المواطنين من الدول الأخرى من السفر إلى أمريكا هي أن يمتلك خبرة لا تقلّ عن سنتين في العمل بدوام كامل أو ما يعادلها من الخبرة العملية بدوام الجزئي، أن يكون حاصلًا على عرض عمل بدوام كامل لما لا يقلّ عن سنة واحدة في كندا، أن يعتزم العيش خارج منطقة الكيبيك، أن يحصل على مستوى CLB 5 على الأقل في الاستماع والمحادثة ومستوى CLB 4 في الكتابة والقراءة، أن يستوفي متطلبات العمل كحرفي ماهر كما تمّ تحديدها في تصنيف المهن الوطني NOC.

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شروط الهجرة إلى كندا

رغم اختلاف شروط الهجرة إلى كندا من برنامج لآخر إلا أن أغلب شروط الهجرة الى كندا تتمثل في الحصول على 67 نقطة في نظام التصنيف الشامل Comprehensive Ranking System، ويتم جمع ال6 نقاط من خلال 6 عوامل أساسية هي «العمر، اللغة، المهارات، التعليم، الخبرة العملية، عروض العمل المتاحة للمتقدم في كندا ومدى قدرته على التأقلم»

لابد أن يقدم الراغب في الهجرة إلى كندا ما يثبت كفاءته في اللغتين الانجليزية والفرنسية، عليه أن يقدّم امتحان كفاءة معتمد فيهما، حيث يستخدم كلّ من اختبار The Canadian Language Benchmarks المعروف اختصارًا بـ CLB لتقييم مستوى المتقدمين في اللغة الإنجليزية، في حين يستخدم اختبار Niveaux de compétence Linguistique Canadien المعروف بـ NCLC في تقييم مستوى اللغة الفرنسية.

لابد أن يحصل الراغب في الهجرة الى كندا مستوى CLB 7 أو NCLC 7 كحدّ أدنى في حال تمّ تقديم الاختبار كلغة رسمية أولى حتى يحصلوا على النقاط الكافية التي تؤهلهم للهجرة من خلال هذا البرنامج، أو الوصول لمستوى CLB 5 أو NCLC 5 على الأقل في حال التقديم كلغة رسمية ثانية.