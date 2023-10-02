خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 عبر منصة إنجاز

تصاعدت حدة البحث عن خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 حيث تتيح المملكة العربية السعودية منصة إلكترونية من شأنها تقديم عدة خدمات للوافدين إليها من كافة أنحاء العالم والتي لا تستغرق سوى بضع ثواني فقط إلى جانب منصة إنجاز أو بوابة التأشيرات لطلب الزيارة العائلية أو الشخصية.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم خدمات رقمية للوافدين عبر شبكة الانترنت العالمية وذلك من خلال خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 أو الزيارة أو أداء العمرة أو التقديم على عمل، وذلك بإدخال البيانات اللازمة واتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر منصة انجاز من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب.

اختيار نوع الطلب المراد من القائمة الرئيسية للموقع.

تسجيل بيانات الشخص الراغب في الخدمات السابقة بدقة.

تدوين رقم الجواز.

إدخال رقم الطلب.

إدخال رمز الصورة.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور نتيجة استعلام عن تأشيرات الطلب.

شروط الحصول على تأشيرة المملكة السعودية 2023

يجب أن يتوافر عدة شروط للحصول على تأشيرة المملكة السعودية 2023 برقم جواز السفر عبر الشبكة العنكبوتية وهو كما يلي:-

أن يكون جواز السفر ساري.

سداد رسوم السفر اللازمة.

صورة شخصية حديثة للراغب في التأشيرة مقاس 4*6 سم بخلفية بيضاء.

استيفاء كافة المستندات اللازمة لإصدار التأشيرة.

دقة إدخال البيانات الشخصية حيث يتم التحقق من صحة تلك البيانات من قبل الجهة المسؤولة قبل إصدار التأشيرة.

تحديد مدة صلاحية التأشيرة وتاريخ الإصدار وتاريخ السفر وغير ذلك من المعلومات الهامة.

وتقدم منصة انجاز عدة خدمات رقمية سواء للزوار أو العاملين والمقيمين أو جهات العمل.

الأوراق اللازمة للحصول على تأشيرة المملكة السعودية 2023

تشمل الأوراق اللازمة للحصول على تأشيرة المملكة العربية السعودية ما يلي:-

جواز السفر ساري.

نموذج طلب التأشيرة.

شهادات العمل.

شهادات الدراسة.

صورة شخصية للراغب في الحصول على التأشيرة مقاس 4*6.

ويتم الحصول على التأشيرة خلال عدة أيام فقط على التأكد من كافة البيانات أو المعلومات الواردة عبر الموقع الإلكتروني.

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