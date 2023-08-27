شكرى يلتقى مسئولى القطاع القنصلى: متابعة توفير الخدمات للمصريين ومنح التأشيرت للأجانب

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مساعد الوزير للشئون القنصلية والمصريين في الخارج ومسئولى القطاع القنصلي بوزارة الخارجية.

ونشر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، صورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع «X» - تويتر سابقًا - للقاء سامح شكري بمسئولي القطاع القنصلي.

لقاء وزير الخارجية ومسئولى القطاع القنصلى

لقاء شكرى ومسئولى القطاع القنصلى

وأوضح السفير أبو زيد أن لقاء شكري ومسئولي القطاع القنصلي جاء لمتابعة سير العمل القنصلى بما يضمن توفير أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين فى الداخل والخارج، ومتابعة إجراءات منح التأشيرات للأجانب.

وقال: "جانب من لقاء وزير الخارجية اليوم مع مساعد الوزير للشئون القنصلية والمصريين في الخارج ومسئولى القطاع القنصلي بوزارة الخارجية لمتابعة سير العمل القنصلى بما يضمن توفير أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين فى الداخل والخارج، ومتابعة إجراءات منح التأشيرات للأجانب".