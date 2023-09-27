مع ازدياد رحلات العمرة خلال الفترة الحالية، حرص المسلمون على معرفة خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 عبر “جوجل”، وتوفر هذه الخدمة وزارة الخارجية للمواطنين والمقيمين، نظرًا لأن تأشيرة المملكة ستجذب الكثير من الجنسيات المختلفة، للراغبة في زيارتها، سواء كان للعمل أو السياحة أو لزيارة الأقارب.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023، وشروط الحصول على تأشيرة.

أتاحت وزارة السياحة إمكانية الاستعلام عن تأشيرة السعودية من خلال رقم الجواز 2023، إلكترونيًا وذلك لتوفير الوقت والمجهود، وذلك يكون من خلال خطوات بسيطة لا تحتاج إلا هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر يكون مناسب.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية. من هنا.

ابحث عن قسم تأشيرات أو خدمة الاستعلام عن التأشيرات في الموقع.

اختر الخيار المناسب للاستعلام عن تأشيرة السعودية.

وحدد نوع التأشيرة التي تود الاستعلام عنها، مثل تأشيرة الزيارة أو تأشيرة العمل.

قم بإدخال رقم جواز سفرك وتاريخ ميلادك في الحقول المخصصة.

أكمل عملية التحقق من الكود الأمني المعروض.

تظهر لك صفحة تحتوي على تفاصيل تأشيرة السعودية المتعلقة بك، مثل مدة صلاحية التأشيرة وتاريخ الإصدار وتاريخ السفر، وغيرها من المعلومات المهمة.

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شروط الحصول على تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

وهناك الكثير من الشروط التي سيجب توافرها للحصول على تأشيرة السعودية وتكون برقم الجواز 2023، وهي تأتي كالتالي: