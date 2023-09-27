الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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مصر

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية

مع ازدياد رحلات العمرة خلال الفترة الحالية، حرص المسلمون على معرفة خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 عبر “جوجل”، وتوفر هذه الخدمة وزارة الخارجية للمواطنين والمقيمين، نظرًا لأن تأشيرة المملكة ستجذب الكثير من الجنسيات المختلفة، للراغبة في زيارتها، سواء كان للعمل أو السياحة أو لزيارة الأقارب.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023، وشروط الحصول على تأشيرة.

أتاحت وزارة السياحة إمكانية الاستعلام عن تأشيرة السعودية من خلال رقم الجواز 2023، إلكترونيًا وذلك لتوفير الوقت والمجهود، وذلك يكون من خلال خطوات بسيطة لا تحتاج إلا هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر يكون مناسب.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

  • قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية. من هنا.
  • ابحث عن قسم تأشيرات أو خدمة الاستعلام عن التأشيرات في الموقع.
  • اختر الخيار المناسب للاستعلام عن تأشيرة السعودية.
  • وحدد نوع التأشيرة التي تود الاستعلام عنها، مثل تأشيرة الزيارة أو تأشيرة العمل.
  • قم بإدخال رقم جواز سفرك وتاريخ ميلادك في الحقول المخصصة.
  • أكمل عملية التحقق من الكود الأمني المعروض.
  • تظهر لك صفحة تحتوي على تفاصيل تأشيرة السعودية المتعلقة بك، مثل مدة صلاحية التأشيرة وتاريخ الإصدار وتاريخ السفر، وغيرها من المعلومات المهمة.

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شروط الحصول على تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

وهناك الكثير من الشروط التي سيجب توافرها للحصول على تأشيرة السعودية وتكون برقم الجواز 2023، وهي تأتي كالتالي:

  • صلاحية جواز السفر.
  • دفع الرسوم.
  • صور شخصية: يجب أن تكون بحجم 6×4 سم مع خلفية بيضاء.
  • تقديم المستندات المطلوبة: يجب على المتقدم تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار التأشيرة، قد تشمل هذه المستندات نسخة من جواز السفر، ونموذج طلب التأشيرة، وشهادات العمل أو الدراسة، وغيرها من المستندات المطلوبة حسب نوع التأشيرة المطلوبة.
  • دقة البيانات: يجب على المتقدم أن يكون دقيقًا في كتابة البيانات الشخصية الخاصة به، يتم التحقق من صحة ودقة هذه البيانات من قبل الجهة المسؤولة قبل إصدار التأشيرة.
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